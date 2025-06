Governo do Acre abre seletivo de estágio com bolsas de até R$ 630; saiba mais

O Governo do Acre vai selecionar novos estagiários para atuação em órgãos públicos da capital, Rio Branco. A iniciativa ocorre por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), em parceria com a empresa Lidera Estágios. O edital do processo seletivo simplificado SEAD/LIDERA nº 01/2025 prevê a formação de cadastro reserva para estudantes do ensino médio e superior.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 3 e 11 de julho, exclusivamente no site www.lideraestagios.com.br. O prazo final para envio da inscrição será até às 12h do horário de Brasília, e só será aceita uma inscrição por candidato.

A oportunidade contempla estudantes de 23 cursos de nível superior, entre eles: Administração, Direito, Jornalismo, Letras, Pedagogia, Psicologia, Engenharia Civil, entre outros. Para alunos do ensino médio, é necessário estar cursando a partir do 2º ano. As instituições de ensino devem ser conveniadas com o programa.

O estágio será presencial, com jornadas de 4 ou 6 horas por dia. A bolsa-auxílio varia conforme a carga horária, indo de R$ 280 a R$ 630. Além disso, todos os selecionados terão direito a um auxílio-transporte fixo mensal de R$ 154, valor calculado com base em 22 dias úteis, considerando R$ 7,00 por dia, referente ao custo com passagens de ida e volta. Apenas candidatos com média igual ou superior a 5,0 serão considerados aptos para continuar no processo.

No ato da inscrição, os candidatos deverão anexar um arquivo único em formato PDF contendo o histórico escolar ou boletim com as notas do 1º semestre de 2025. Dados incorretos ou documentos ilegíveis poderão resultar na desclassificação imediata do candidato.

Mais informações e o edital completo estão disponíveis no site oficial:

🔗 https://lideraestagios.com.br

