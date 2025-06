Governo do Acre lança força-tarefa contra incêndios com investimento de mais de R$ 6 milhões

Em uma mobilização estratégica para o enfrentamento dos incêndios florestais no Acre, o governo estadual lançou, nesta quarta-feira (5), a Operação Fogo Controlado. O evento foi realizado no Quartel do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, em Rio Branco, e marcou o início de um pacote de ações preventivas e de combate aos focos de calor, especialmente com a aproximação do verão amazônico, período mais crítico para queimadas.

A iniciativa contempla um conjunto de medidas que somam mais de R$ 6 milhões em investimentos, voltados para o fortalecimento das operações de campo, capacitação de brigadistas e aquisição de equipamentos. Entre as principais entregas, estão seis viaturas modelo L200, avaliadas em R$ 1,6 milhão, que passam a integrar a frota do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC). A compra foi viabilizada com recursos do BNDES e do Fundo Amazônia.

O comandante da corporação, coronel Charles Santos, explicou que essa é apenas a primeira etapa do reforço logístico. “Temos uma segunda licitação concluída e, dentro dos próximos 270 dias, outras viaturas chegarão para ampliar nossa capacidade de resposta”, afirmou. O coronel também destacou a estruturação da operação em duas fases: a preventiva, já em curso, focada na conscientização e mobilização social, e a fase de resposta direta, prevista para começar em julho, com o deslocamento de brigadas para as áreas mais vulneráveis.

A solenidade foi marcada ainda pela formatura de 45 brigadistas comunitários, capacitados para atuar em pontos estratégicos, como as Unidades de Conservação Estaduais localizadas em municípios como Rio Branco, Bujari, Sena Madureira, Tarauacá, Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima. O treinamento foi realizado em parceria entre a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e o CBMAC. Cada brigadista receberá uma ajuda de custo mensal de R$ 1.476 e seguro de vida, em um programa financiado pela organização internacional Re:wild e pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), com recursos que totalizam R$ 971 mil.

Durante o evento, o governador Gladson Cameli, vestido com uniforme de brigadista, ressaltou o simbolismo da ação. “No Dia Mundial do Meio Ambiente, celebramos ações concretas. Estamos entregando equipamentos, viaturas e formando profissionais que vão atuar na linha de frente contra os incêndios florestais que tanto ameaçam nosso estado”, afirmou.

Além das medidas diretamente voltadas ao combate às queimadas, a cerimônia também contemplou a entrega de equipamentos de proteção individual (EPIs) às prefeituras acreanas. Os materiais foram adquiridos com R$ 3 milhões em recursos emergenciais do governo federal e repassados aos municípios mediante termos de cooperação com o Estado.

Aproveitando a ocasião, o governo estadual realizou ainda a entrega de equipamentos, mobiliário e aparelhos de ar-condicionado para a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros. A ação integra a política de modernização das forças de segurança e foi viabilizada com R$ 797 mil do Fundo Nacional de Segurança Pública (Fundeseg). Foram distribuídos 142 armários, 72 mesas executivas, 128 coletes balísticos para a Polícia Militar, além de manequins para treinamento de reanimação cardiopulmonar (RCP) no CBMAC. A Polícia Civil recebeu também 35 aparelhos de ar-condicionado de 12.000 BTUs, entre outros itens para a melhoria da infraestrutura de suas unidades.

Com a Operação Fogo Controlado, o governo do Acre busca não apenas conter os incêndios florestais, mas também fortalecer a estrutura de segurança pública e proteger a população e os ecossistemas do estado.