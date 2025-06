Governo do Acre publica novas nomeações e exonerações no Diário Oficial desta terça; confira

O Diário Oficial do Estado do Acre trouxe, na edição desta terça-feira (10), uma série de atos administrativos do Poder Executivo relacionados a nomeações, exonerações e designações de servidores para funções comissionadas e substituições temporárias em secretarias estaduais.

Entre os destaques, está a designação do Secretário Adjunto, Márcio Luiz Paiva de Lima, para responder interinamente pela Secretaria de Estado de Governo (SEGOV) no período de 9 a 13 de junho, em virtude da ausência do titular. Na mesma secretaria, Kelly Regina Ibarrola Vieira foi nomeada para um cargo comissionado de referência CAS-5.

Outro ato importante foi a exoneração de Damilly Mayane de Souza Neri, que ocupava um cargo de referência CAS-3, e a nomeação de Alex Souza dos Santos para ocupar função equivalente na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH). Ainda nesta pasta, a Secretária Adjunta, Amanda da Costa Vasconcelos, foi designada para responder pela SEASDH entre os dias 9 e 10 de junho.

A área da Comunicação também teve mudanças. A Diretora de Comunicação, Renata Brasileiro de Moura, foi designada para responder tanto pela Secretaria de Estado de Comunicação (SECOM) quanto pela Fundação Aldeia de Comunicação (FUNDAC), entre os dias 8 e 10 de junho.

Outras designações para responder interinamente por pastas foram registradas:

Eliete Franco de Oliveira, diretora da SEHURB, responderá pela Secretaria de Habitação e Urbanismo de 9 a 13 de junho.

Cícero Antonio Ferreira Dias, diretor da CGE, assume interinamente a Controladoria-Geral do Estado de 10 a 13 de junho.

Camila Moraes Cavalcante Ribeiro ficará à frente da Fundação Elias Mansour (FEM) de 8 a 11 de junho.

No setor agrícola, Laires Azevedo Soares foi nomeado para um cargo de referência CAS-3 na Secretaria de Agricultura (SEAGRI).

Já na área da Educação, foi registrada a exoneração de Alexander Souza de Lima, do cargo CAS-1, sendo substituído por Glauco Santos de Souza, nomeado para exercer função comissionada na Secretaria de Educação e Cultura (SEE).

Por fim, a servidora Wanessa dos Santos França, exonerada de um cargo de referência CAS-7, foi nomeada para um novo cargo na Controladoria-Geral do Estado, agora com referência CAS-8

