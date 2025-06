Governo do Acre sorteia 59 casas remanescentes do Pró-Moradia nesta terça-feira

A Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (SEHURB) realizará, nesta terça-feira (24), o sorteio de 59 unidades habitacionais remanescentes das 383 casas do Programa Pró-Moradia. A ação é promovida pelo Governo do Acre como parte das políticas públicas de habitação e inclusão social.

O sorteio está marcado para as 15h e será transmitido ao vivo pelas redes sociais oficiais da SEHURB e do Governo do Estado. As moradias fazem parte do conjunto de casas destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social que atenderam aos critérios do programa.

A iniciativa tem o objetivo de oferecer moradia digna à população e reduzir o déficit habitacional no estado. Os interessados em acompanhar a seleção devem acessar os canais de comunicação do governo no horário previsto.