Governo Lula diz que já repassou mais de R$ 4 bilhões em investimentos ao Acre apenas em 2025

Entre janeiro e maio deste ano, o Acre recebeu um total de R$ 4,47 bilhões em repasses do governo federal. A maior parte desse valor foi destinada ao governo estadual, que ficou com R$ 3,48 bilhões, enquanto os municípios acreanos receberam juntos R$ 991,62 milhões. As informações constam na plataforma oficial Comunica BR, que acompanha a execução de recursos federais em todo o país.

Os repasses incluem tanto valores direcionados aos governos estadual e municipais quanto benefícios pagos diretamente à população. Só com o Bolsa Família, foram investidos R$ 475,2 milhões no estado no período, beneficiando milhares de famílias em situação de vulnerabilidade.

O programa de transferência de renda atendeu, em maio, 132,43 mil famílias no Acre. Cada família recebeu, em média, R$ 715,13. Além do valor base, 71,7 mil crianças de zero a seis anos foram contempladas com um adicional de R$ 150,00. Também receberam complementos 121,57 mil crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos, além de 6,46 mil gestantes, que receberam mais R$ 50,00 cada.

Um dado que chama atenção é o perfil dos beneficiários no estado: 83,06% das famílias atendidas pelo Bolsa Família no Acre são chefiadas por mulheres, reforçando o papel fundamental delas na condução e cuidado dos lares.

Outros programas sociais também somaram repasses importantes no período. O Benefício de Prestação Continuada (BPC), que garante um salário mínimo mensal a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda, somou R$ 157,52 milhões no estado.

O Auxílio Gás destinou R$ 10,66 milhões aos acreanos até abril, enquanto o seguro-desemprego representou um volume de R$ 76 milhões no período. Já os benefícios previdenciários somaram R$ 222,44 milhões pagos a aposentados, pensionistas e outros segurados no Acre.