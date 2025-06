Governo Lula lamenta a morte da arqueóloga Niède Guidon

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou, nesta quarta-feira (4/6), a morte da arqueóloga franco-brasileira Niède Guidon, aos 92 anos, em São Raimundo Nonato, no Piauí.

“A ciência brasileira fica mais triste com o falecimento de Niède Guidon, que nos ajudou a entender as origens do homem no continente americano. Sua atuação foi fundamental para tornar a Serra da Capivara um patrimônio cultural da humanidade e para levar ao mundo o conhecimento sobre as riquezas pré-históricas localizadas em São Raimundo Nonato, no Piauí”, disse o presidente, por meio de nota.

Niède Guidon chegou ao Brasil na década de 1970. Os estudos realizados por ela durante esse período foram fundamentais para o reconhecimento das pinturas rupestres de São Raimundo Nonato. Os desenhos encontrados são datados de até quase 30 mil anos.

O presidente Lula se solidarizou aos familiares e amigos da arqueóloga. “Expresso meus sentimentos por essa perda e desejo que o conforto chegue aos corações de seus amigos, familiares e colegas de trabalho.”

Também por meio de nota, o Parque Nacional da Serra da Capivara destacou o trabalho realizado por Niède Guidon. “Sua partida deixa um vazio imenso, mas seu legado continuará a nos guiar. Em breve, divulgaremos uma nova data, com homenagem à altura de sua contribuição.”