Governo marca reunião com sindicatos da Saúde para discutir PCCR; categoria prepara nova paralisação

O deputado Adailton Cruz afirmou nesta quarta-feira (18) que o Governo do Estado convocou o comando sindical da Saúde para discutir o projeto do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) na próxima semana.

Os profissionais realizaram uma manifestação em frente à Assembleia Legislativa do Acre (Alec) nesta terça-feira (17) e percorreram algumas ruas do centro de Rio Branco, parando em frente à Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre).

“O comando sindical da Saúde foi convidado pela equipe de governo para uma reunião no próximo dia 27, às 9 da manhã, para apresentar o cronograma de conclusão do plano. Falta uma partezinha para concluir o plano, que é o ajuste de tabela, que ficou diferenciado; tem que fazer esse ajuste”, afirmou.

“Concluindo isso, é mandar para a Casa Civil. E aí o nosso pleito é aguardar a LRF liberar para ser votada. É isso que a saúde precisa”, acrescentou.

Adailton disse ainda que as demais entidades sindicais, junto com a da Saúde, deliberaram uma paralisação para a próxima terça-feira (24).

“Eles vão fazer de forma unificada em todo o estado. E querem realizar um grande ato aqui. No final, querem fazer uma deliberação conjunta. Eu ainda não sei quais serão os encaminhamentos, mas, com relação à saúde, tudo vai depender do que o governo apresentar no próximo dia 27”, finalizou.