Governo oficializa o Programa Juntos pelo Acre, criado pela vice-governadora Mailza Assis

O Governo do Estado do Acre publicou no Diário Oficial desta quarta-feira, 4 de junho de 2025, o Decreto nº 11.704, que institui oficialmente o Programa Juntos pelo Acre. A iniciativa, concebida e liderada pela vice-governadora e secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Mailza Assis, visa promover a inclusão social e melhorar as condições de vida das populações em situação de vulnerabilidade no estado.

FIQUE POR DENTRO: Juntos Pelo Acre: Mailza leva atendimentos médicos e sociais a Transacreana e ganha pioneirismo

O programa integra diversas áreas, como assistência social, saúde, educação, habitação, segurança pública, trabalho, renda, cultura e meio ambiente, com o objetivo de oferecer um atendimento mais eficiente e coordenado às famílias acreanas. A Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), sob a liderança de Mailza Assis, será responsável pela gestão do programa.

Entre os principais objetivos do Programa Juntos pelo Acre estão a melhoria das condições de vida das pessoas em situação de vulnerabilidade social, o fortalecimento da integração entre diferentes políticas públicas, o apoio técnico aos municípios para garantir um atendimento intersetorial mais eficiente, além da promoção da autonomia das famílias atendidas. O programa também prevê ações de busca ativa, cadastramento e acompanhamento contínuo das famílias, assegurando que nenhuma delas fique desassistida.

O decreto também institui o projeto complementar “Cuidando de Famílias”, que tem como pilares o fortalecimento dos vínculos familiares, a organização de base legal e organizacional, a profissionalização e a promoção da autonomia financeira das famílias participantes.