Com presença de 241 parlamentares, governo realiza 1º Encontro de Vereadores do Acre

O governo do Acre realiza nesta quinta-feira (5), em Rio Branco, o 1º Encontro de Vereadores do Acre, com o tema “O Poder do Vereador”. O evento acontece no Afa Jardim, no bairro Bosque, e reúne os 241 vereadores dos 22 municípios do estado para um dia de palestras, debates e troca de experiências.

A solenidade conta com presença de autoridades como o governador Gladson Cameli, da vice-governadora Mailza Assis, do secretário de Governo Luiz Calixto, do presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Joabe Lira, deputada estadual Socorro Neri, deputado federal Coronel Ulysses, entre outros.

Com foco na qualificação e no fortalecimento da atuação dos legisladores municipais, o encontro aborda temas como comunicação pública, legislação e orçamento. Para a deputada Socorro Neri, a formação continuada é essencial para atender às demandas da população com qualidade e responsabilidade.

“Conhecimento é fundamental sempre, em qualquer instância da vida. E pra exercer um mandato da forma como a população requer, é preciso buscar formação continuada. Vejo nessa iniciativa do governo uma louvável ação de trazer os vereadores para esse ciclo de palestras, com conteúdos que vão desde comunicação até legislação e orçamento, dando mais subsídios para que atuem de forma qualitativa. A democracia, para se consolidar, requer um vereador que entenda sua representatividade e saiba como agir com suas prerrogativas”, afirma a parlamentar.

Já o presidente da Câmara de Rio Branco, vereador Joabe Lira, destaca a importância do evento para a integração entre os representantes municipais e o fortalecimento da política local.

“É importante nesse encontro a união de todos os vereadores do Acre. O vereador é o político mais próximo da população, ouvindo, propondo e atuando nos bairros. Esse evento já é um marco na história da vereança acreana. A troca de experiências entre municípios é essencial, cada um com suas peculiaridades, e essa interação fortalece nosso trabalho em prol da população”, avalia.

O secretário de Governo, Luiz Calixto, ressalta que a proposta é qualificar o Legislativo municipal para que os mandatos sejam mais eficazes e conectados com os anseios da sociedade.

“A importância é reunir todos os vereadores do estado, de todos os partidos, para trocar experiências e promover aperfeiçoamento. Acreditamos na política como caminho para todas as soluções sociais, e qualificar os parlamentares é essencial. O impacto desse encontro é o conhecimento. Serão palestras temáticas voltadas para a atuação do vereador, ampliando sua capacidade de representar e entregar resultados à população”, declara.

O encontro segue ao longo do dia com uma programação voltada ao desenvolvimento institucional das câmaras municipais e à valorização do papel do vereador como agente de transformação social.