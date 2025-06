Governo realiza ação de vacinação em delegacias de Rio Branco para servidores e população

Servidores da Polícia Civil do Acre e a população em geral estão recebendo vacinas diretamente nas delegacias de Rio Branco. A ação, que começou nesta terça-feira (10), faz parte de uma parceria entre o Núcleo Qualivida da Polícia Civil e a Secretaria Municipal de Saúde, com o objetivo de facilitar o acesso à imunização e ampliar a cobertura vacinal em ambientes de grande circulação.

A primeira unidade a receber a equipe de saúde foi a delegacia da 1ª Regional, no bairro Sobral. No local, mais de 50 doses de vacinas foram aplicadas, incluindo imunizantes contra Influenza, febre amarela, Covid-19 e tétano. A iniciativa está prevista para alcançar também as delegacias da 2ª, 3ª e 4ª regionais ainda nesta semana. Já no mês de julho, a campanha será estendida às delegacias especializadas da capital.

Para o delegado-geral da Polícia Civil, José Henrique Maciel, a imunização representa não apenas proteção contra doenças, mas também uma forma de cuidado integral com os profissionais. “Estamos promovendo uma série de ações voltadas ao bem-estar dos nossos servidores, especialmente no aspecto preventivo e psicológico. A vacinação é uma etapa essencial nesse processo e queremos expandir essa ação para todo o estado”, afirmou.

O delegado Karlesso Nespoli, responsável pela 1ª Regional, reforçou que levar a vacinação até os locais de trabalho facilita a adesão dos profissionais. “A rotina intensa de quem atua na segurança pública muitas vezes impede que esses servidores se dirijam a postos de saúde. Quando o serviço é trazido até eles, o cuidado com a saúde se torna mais efetivo”, comentou.

A campanha nas delegacias também está aberta ao público. Qualquer cidadão presente nas unidades pode aproveitar a oportunidade para se imunizar. A proposta da ação é justamente integrar saúde e segurança pública, promovendo bem-estar não só para os servidores, mas também para a comunidade atendida por eles.

O esforço faz parte das atividades do Núcleo Qualivida, criado para oferecer suporte físico e emocional aos policiais civis. Em breve, o núcleo contará com uma sede própria, equipada para atendimentos especializados e ações de promoção da saúde.

Com iniciativas como essa, o Governo do Acre reafirma seu compromisso com a valorização dos profissionais da segurança pública e com o acesso ampliado aos serviços de saúde.

Com informações Agência de Notícias do Acre