Governo realiza emissão de novo RG a idosos e pessoas com deficiência em suas residências

O governo do Acre por meio do Instituto de Identificação da Polícia Civil, realizou na última quarta-feira, 18, uma ação de atendimento domiciliar para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) voltada a idosos centenários, pessoas com deficiência e com dificuldades de locomoção no município de Brasileia.

De acordo com a gestão, a ação contemplou moradores das zonas urbana e rural de difícil acesso, reforçando o compromisso da instituição com a inclusão e a cidadania.

A iniciativa, que atendeu seis pessoas entre elas cinco idosos e uma com mobilidade reduzida, busca garantir que todos os cidadãos acreanos tenham acesso ao seu principal documento de identificação, independentemente das condições físicas ou da localização geográfica.

Entre os locais participantes, estão as comunidades ao longo da BR-317, Ramal do Manduca e Ramal do Polo. Para o governo do Acre, a abrangência da ação reforça a dedicação da Polícia Civil em levar seus serviços onde quer que estejam os cidadãos.

“Para solicitar o atendimento domiciliar, o responsável ou o próprio requerente deve comparecer previamente ao posto do Instituto de Identificação localizado na OCA de Brasileia, onde o agendamento é feito. A partir disso, a equipe organiza o deslocamento até a residência”, destaca a gestão.

*Com informações da Agência de Notícias do Acre