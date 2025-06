Graciele Lacerda faz relato emocionante sobre amamentação da filha

Graciele Lacerda abriu o coração sobre o processo de amamentação de Clara, de cinco meses, sua filha com Zezé Di Camargo. Nas redes sociais, a influenciadora gravou um vídeo onde contou como tem sido a experiência e revelou que a amamentação no peito foi feita até quase os quatro meses da menina, até que ela decidiu parar.

“Hoje, compartilho com vocês a minha jornada de amamentação com a Clara. Foram muitas etapas, muitos aprendizados e, claro, muitos desafios. A maternidade é linda, mas também é cheia de momentos que só nós, mulheres, sabemos o quanto exigem de força, paciência e entrega”, escreveu na legenda.

E completou: “Esse vídeo é o meu relato sincero, para todas as mães e mulheres que passam ou já passaram por isso. Pra dizer que não estamos sozinhas. Cada processo é único e tudo bem não ser perfeito, o que importa é o amor, o vínculo e a coragem de seguir em frente a cada dia. Se você está nessa fase, que meu relato possa te acolher de alguma forma. Juntas, somos mais fortes”.

O que disse Graciele Lacerda

“Clara nasceu pequenininha, com 2,3kg. Já falei sobre o meu problema no parto. Por causa da minha pressão alta, ela acabou nascendo antes do tempo e também não desenvolveu muito. Ela não tinha muita força para sugar o meu peito. Então, meu leite demorou cinco dias para descer. Eu fiquei tendo só colostro nesses cinco dias. Mas, mesmo assim, ela pegava meu peito”, relatou.

Para deixar a maternidade, Clara precisava desenvolver. Com isso, a bebê teve a alimentação complementada duas vezes com fórmula.

"Querem ver o fake", dispara Graciele Lacerda sobre exposição na web

Graciele Lacerda sobre a "moda" na amamentação: "Sutiã aparecendo"

Graciele compartilha foto com Clara

Foto colorida de Zezé di Camargo e Graciele Lacerda olhando a filha Clara

Graciele Larcerda e Zezé di Camargo com a filha Clara

“Meu leite desceu. Meu peito ficava cheio, mas não ao ponto de vazar. Mas eu consegui amamentar. Com um mês e pouquinho, a gente começou com uma sonda. A translactação é um copinho que tem uma sondinha e você coloca junto com o seu bico do peito para o bebê sugar o leite. Então, a Clara precisava fazer força e aprender a sugar para estimular meu peito a ter leite”, explicou.

Ela continuou: “A gente fez isso toda vez que ela ia mamar, de três em três horas. E também era livre demanda no meu peito. A hora que a Clara quisesse o peito, eu dava”, lembrou.

Uso de medicamentos

Graciele Lacerda contou, ainda, que recorreu a medicamentos, chá e fitoterápicos para aumentar a produção de leite. Cansada com toda a situação, ela perguntou à pediatra da bebê se poderia introduzir mamadeira na rotina da amamentação.

“Comecei a entrar com a fórmula na mamadeira em alguns momentos. Quando ela estava com muita fome, se eu desse meu peito para ela, ela chorava porque assim que ela sugava não saía tanto leite. Comecei a dar a fórmula antes e, assim que ela ficava satisfeita, complementava com o meu peito”, detalhou.

Graciele disse que se comprometeu a dar leite materno à filha o máximo que conseguisse. “Leite materno, para mim, era ouro. Eu não desperdiçava uma gota. Eu não queria que meu leite secasse, então fiz de tudo para o leite aumentar. Todo esse processo de translactação e mamadeira era sofrido para mim. Eu queria, mas dependia dela também. Então eu fui aceitando”, contou ela, emocionada.

Amamentação interrompida

A amamentação no peito foi, então, interrompida aos quatro meses da menina. “Chegou um momento em que ela pegava meu peito e soltava, chorando. Comecei a ver que não estava mais tendo leite. Tinha, mas não era uma quantidade que ela pudesse sugar”, falou ela.

Graciele Lacerda continuou: “Quando ela queria pegar meu peito e ficava buscando, aquilo me matava. Eu chorava, e fui preparando minha cabeça porque estava cansada daquela situação e de vê-la desesperada… toda aquela pressão te ter que alimentá-la, engordá-la e pensar na saúde dela. Ela começou a largar meu peito por não ter mais leite”, lamentou.

Em outro momento, a influenciadora explicou: “Ela pegava o meu peito para dormir, não para mamar. Eu já ficava feliz. Eu dava leite para ela, depois colocava no meu peito. Depois, ela foi parando, não queria mais meu peito, e meu leite secou. Dei até onde pude. Fui relutando, até que não dependia mais de mim”, analisou.

Assista ao vídeo completo: