Gramado Summit 2025 comemora maior edição: mais de 21 mil pessoas

Estratégias de marketing, tendências e negócios foram alguns dos temas principais debatidos nos palcos da Gramado Summit 2025. Essa edição do evento – consolidado como um dos maiores de inovação e empreendedorismo da América Latina – superou as expectativas da organização e recebeu mais de 21 mil pessoas entre 4 e 6 de junho, em Gramado, no Rio Grande do Sul.

O alto número de visitantes não foi o único fator que marcou a maior edição da Gramado Summit. Foram mais de 500 marcas em exposição, 353 palestrantes e 19.256 trocas de contato durante toda a conferência. Além disso, o aplicativo oficial do evento contabilizou 1.125.495 interações entre os participantes – com mais de 15 mil conversas sobre negócios.

Segundo Marcus Rossi, CEO da Gramado Summit, todos esses números e as diversas possibilidades entre participantes e expositores mostram o crescimento do evento. “A gente conseguiu construir uma linha de conteúdo que fez muito sentido, porque era plateia cheia o tempo inteiro. Um evento que conseguiu fazer uma feira de negócios relevante em termos de ideia.”

Espaço pensado para os visitantes

E por falar na estrutura do evento, a distribuição de palcos foi totalmente pensada para contribuir com a experiência do público. Ao todo, foram sete espaços preparados para as palestras, exposições e participação dos visitantes.

Ainda segundo o CEO da conferência, esse foi um dos pontos altos na organização dessa edição do evento. “O palco divergente não foi colocado no meio do primeiro pavilhão à toa. A ideia é que o ato de discordar incomode.”

A Gramado Summit também preparou pontos de distribuição de água, doces e frutas em vários lugares estratégicos do pavilhão do Serra Park – espaço onde ocorreu o evento.

“O mais legal é que a Gramado Summit é muito mais sobre pessoas do que qualquer outra coisa. E hoje temos uma feira de negócios tão grande quanto a nossa área de conteúdo.” Marcus Rossi, CEO da Gramado Summit

Marcus Rossi, CEO da Gramado Summit, afirma que inovação e tecnologia não podem estar em uma bolha

Palcos

Logo no primeiro dia, as influenciadoras Mônica Salgado e Lauren Pfeiff abordaram sobre conteúdo e vida real. “Hoje, cada um é a sua própria mídia e conta com um ecossistema que sustenta o tanto que gera de dinheiro e negócios”, comentou Mônica, que soma mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais.

No dia seguinte, o assunto virou pauta novamente no palco principal da conferência, em uma conversa entre Luiz Prisco (chefe de Performance do Metrópoles), Maju Salgado (influenciadora), Tília (cantora) e Kamilla Fialho (empresária).

“A autenticidade faz parte da inovação”. Foi assim que Maju Salgado resumiu o sucesso dela nas redes sociais. A influenciadora e dançarina soma mais de 1 milhão de seguidores no TikTok e reforçou que observa a criação de conteúdo totalmente atrelada à inovação, sem deixar de lado a própria essência.

E, no último dia de conferência, o apresentador Rodrigo Faro encantou a plateia de mais de 2 mil pessoas com uma palestra sobre a relação da infância com o sucesso da vida adulta.

Para o apresentador, todo o sucesso que ele conquistou nos mais de 20 anos de carreira vem da “magia de ser criança”. Logo na abertura, Rodrigo relembrou que amava dançar desde novo, e daí surgiu o quadro que foi um sucesso na TV: “Dança, gatinho, dança.”

Além deles, outros nomes passaram pelos palcos da Gramado Summit 2025, como Helena Trajano (presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza), Fábio Faccio (CEO das Lojas Renner), André Fatala (vice-presidente das plataformas Magazine Luiza), Raoni Carneiro (diretor artístico da Rede Globo), João Branco (profissional de marketing mais admirado do Brasil), entre outras personalidades.

Batalha de Startups

Com mais de 50 inscritos, o vencedor da batalha de Startups foi anunciado no último dia de evento. A grande vencedora foi a Clínica Experts, uma empresa de sistema de gestão para clínicas e consultórios médicos, com um aporte inicial de R$ 200 mil da Ventiur Smart Capital, que pode chegar a R$ 1 milhão. A clínica ainda garantiu cursos de capacitação e equipamentos da Dell.

Em 2º lugar ficou MeuStory TV, ferramenta que transmite, em tempo real, os stories do Instagram em TV ou outro painel. E em 3º, o Guia da Alma, plataforma de Florianópolis voltada para saúde mental que aproxima empresas e pessoas físicas de terapeutas e outros profissionais da área em um só espaço.

Próximas edições

E, depois de tanta emoção, a próxima Gramado Summit já tem data marcada. O evento será entre os dias 6 e 8 de maio do ano que vem, na cidade da Serra Gaúcha. Segundo Marcus Rossi, já foram vendidos mais de 500 ingressos para a edição 2026.

Além disso, o CEO revelou outros projetos da organização. No segundo semestre deste ano, a Gramado Summit viaja até Punta Del Este para uma “programação premium”, preparada para cerca de 500 pessoas, em 3 e 4 de outubro. Ele reforçou que esse tipo de evento “encanta as pessoas”.

“A ideia é fazer um evento premium, focado em conteúdos. Por isso, fizemos a parceria com o Enjoy, um dos resorts mais relevantes do Uruguai. Vai ser uma experiência totalmente imersiva”, explicou.

E para o ano que vem, a cidade escolhida é Córdoba, na Argentina. Ainda sem data confirmada, o evento já começou a ser organizado nos bastidores. Além de ser uma localidade logística, é uma cidade preparada para receber turistas de diversos lugares. “Devemos fazer o evento entre outubro e novembro de 2026, com a intenção de levar pelo menos 5 mil pessoas.”