Gravação de programa da Globo no Acre destaca mulheres do agro e do extrativismo

O Acre foi cenário de uma expedição especial do quadro Belezas da Terra, do programa É de Casa, da TV Globo. A jornalista Juliana Sana percorreu diversos cantos do estado para registrar o protagonismo de mulheres que atuam no agronegócio e no extrativismo em plena floresta amazônica.

Ao longo da viagem, foram mais de 3 mil quilômetros entre voos, estradas, trilhas e travessias pelos rios. O objetivo era claro: dar visibilidade a mulheres que cuidam da terra, extraem frutos e sementes, mantêm vivas as tradições de seus povos e transformam suas comunidades com trabalho e resistência.

Juliana destacou o impacto da conexão entre essas mulheres e a floresta. “Mergulhamos na natureza pedindo licença aos seus guardiões”, comentou, ressaltando a força feminina como símbolo de cuidado e preservação.

A produção apresenta uma realidade pouco retratada na mídia: a de mulheres que fazem do campo seu espaço de sustento e liderança. A proposta do quadro é ampliar a discussão sobre o papel feminino nas cadeias produtivas sustentáveis da Amazônia, mostrando que, mesmo longe dos grandes centros, há protagonismo, inovação e luta pela valorização dos saberes da floresta.