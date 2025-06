Gravadora apaga músicas de Flordelis da internet e gera revolta entre fãs e família: “Boicote velado”

A remoção completa do catálogo musical da cantora gospel e ex-deputada federal Flordelis das plataformas digitais e do YouTube causou uma forte reação pública. A decisão, tomada pela gravadora MK Music, foi duramente criticada por fãs, familiares e pela defesa da artista, que atualmente cumpre pena pelo assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo.

Nas redes sociais de Flordelis, uma nota assinada por seus familiares expressou repúdio à medida. Eles classificaram a atitude como uma tentativa de “boicote velado” e afirmaram que a exclusão do conteúdo representa um apagamento de parte importante da história da música gospel no Brasil. “É revoltante a tentativa de boicote velado às obras de Flordelis. Suas músicas marcaram gerações e são parte fundamental da trajetória do segmento”, diz o texto.

A defesa da cantora também se posicionou de forma crítica. A advogada Janira Rocha afirmou que a equipe foi surpreendida com a exclusão do conteúdo, sem aviso prévio ou justificativa. “Fomos pegos de surpresa. Sem aviso, sem comunicado, sem qualquer explicação”, declarou. Para ela, a atitude representa um ataque à liberdade artística e cultural. “A quem interessa esse apagamento?”, questionou, reforçando que a obra da artista tem valor coletivo. “A música da Flordelis não é só dela. É nossa.”

A decisão da MK Music não foi acompanhada de um posicionamento público até o momento, o que aumentou a indignação de admiradores da cantora, que seguem cobrando explicações e pedindo a restauração do conteúdo nas plataformas digitais.