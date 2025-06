Grave acidente com quatro veículos na BR-364 deixa casal em estado crítico

Um grave acidente registrado na manhã desta sexta-feira (27) mobilizou equipes de resgate na BR-364, nas proximidades do distrito de São Lourenço, a cerca de 60 km de Vilhena (RO). Um casal morador de Cerejeiras ficou preso às ferragens e foi socorrido em estado crítico pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com as informações apuradas, o casal seguia em uma caminhonete Chevrolet S-10 no sentido Vilhena/Pimenta Bueno. Ao tentar realizar uma ultrapassagem em uma curva, o motorista se deparou com um caminhão que vinha em sentido contrário. Para evitar uma colisão frontal, desviou, mas acabou colidindo lateralmente com o caminhão.

Na sequência, a caminhonete bateu em um Toyota Corolla que seguia no mesmo sentido e, desgovernada, foi atingida por um caminhão baú que vinha de Pimenta Bueno. O impacto arremessou a S-10 para fora da pista, fazendo o veículo despencar em uma ribanceira.

As equipes de resgate utilizaram ferramentas especiais para retirar as vítimas das ferragens. O condutor, de 57 anos, apresentava suspeita de traumatismo craniano e foi intubado ainda na unidade hospitalar. A passageira, de 55 anos, inicialmente considerada fora de risco, passou a apresentar sinais de hemorragia interna após dar entrada no Hospital Regional de Vilhena.

O casal permanece internado em estado grave, sob cuidados intensivos.

Com informações do News Rondônia