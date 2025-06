Graves acidentes na BR-282 matam três pessoas em SC

Duas colisões graves deixaram três pessoas mortas na BR-282, em Santa Catarina, nesse sábado (28/6). Os acidentes aconteceram nas cidades de Águas Mornas e Santo Amaro da Imperatriz, por volta das 16h. Entre as vítimas de um dos acidentes estão um pai e filho que transitavam pela rodovia juntos.

O primeiro acidente foi registrado às 16h10min no km 52 da BR-282, em Águas Mornas. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, uma caminhonete Bramont Scorpio 4×4, de cor cinza, saiu da pista e colidiu contra uma árvore. O impacto foi forte o suficiente para separar a carroceria da cabine do veículo.

A segunda colisão aconteceu no km 28 da rodovia, em Santo Amaro da Imperatriz, por volta das 16h32min. O acidente envolveu um caminhão e uma caminhonete Toyota Hilux e os trabalhos de resgate e neutralização de riscos se estenderam durante cerca de duas horas.

Leia a reportagem completa em NSC Total, parceiro do Metrópoles.