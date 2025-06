Grávida do 1º filho, Rafa Kalimann diz que não vai parar de trabalhar: “Até onde puder”

Rafa Kalimann anunciou recentemente que está grávida do seu primeiro filho, fruto do relacionamento com Nattan. Porém, segundo a própria influenciadora, a agenda de trabalho seguirá intacta durante a gestação. Nesta sexta-feira (6/6), Rafa usou as redes sociais para mostrar que estava pronta para apresentar o Circuito Sertanejo e falou sobre o assunto.

“Pousei em Belo Horizonte, estou em Pedro Leopoldo para apresentar Circuito Sertanejo, porque a pessoa não para. Não gosta de parar e não vai parar. A gente vai um trabalho atrás do outro, como sempre foi e vai continuar sendo assim, até onde eu puder”, garantiu a artista no story do Instagram.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Rafa Kalimann diz que não vai parar de trabalhar Reprodução Reprodução Reprodução/Instagram Rafa Kalimann Reprodução: Instagram Rafa Kalimann Reprodução Voltar

Próximo

Na legenda do vídeo, a apresentadora ressaltou: “Não paro! Meu trabalho é muito importante para mim. Agora ativo o modo apresentadora, porque esse fim de semana tem Circuito Sertanejo”, disse ela diretamente de Mias Gerais.

Rafa ainda compartilhou um registro em cima do palco, com o microfone na mão e não escondeu a felicidade de estar trabalhando gravidinha: “Dessa vez mais especial”, garantiu a namorada de Nattanzinho, que também será pai pela primeira vez.

Na última quinta-feira (5/6), Rafa finalizou as gravações do filme “Minha Querida Alice” e fez questão de registrar o momento em suas redes sociais. Em seu agradecimento à equipe, ela brincou com os companheiros de projeto: “Amigos queridos, agora quero férias de vocês até esse bebê nascer e vocês bajularem muito, já que são tios (risos)”, se divertiu.

A influenciadora também se declarou para o namorado Nattan. “Meu parceiro, namorado, amigo, que passou as semanas todas aqui colado comigo, indo para fazer shows e voltando… dominou o set com sua alegria e fez tudo ser ainda mais leve. Obrigada por ser você e por cuidar de nós! Amo você”, finalizou Kalimann.