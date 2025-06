Uma famosa vidente, considerada a especialista nas estrelas da mídia, crava 2 previsões surpreendentes sobre Virginia Fonseca.

A saber, há pouco mais de uma semana, a apresentadora e influenciadora anunciou, em comum acordo, a separação do marido Zé Felipe.

De acordo com apurações dos especialistas em previsões do portal TV FOCO, saiba mais sobre gravidez e volta com Zé Felipe destinado à loira.

Leia a reportagem completa no TV Foco.