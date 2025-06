gretchen-anuncia-novos-procedimentos:-“rosto-fininho”

A cantora Gretchen voltou a ser destaque nas redes sociais recentemente ao rebater de forma assertiva as críticas frequentes sobre o uso de filtros em suas publicações. A ex-participante do Power Couple Brasil demonstrou que as acusações não abalam sua autoestima e reforçou sua intenção de continuar investindo em procedimentos estéticos.

Em um vídeo divulgado nos stories, a artista desafiou os comentários negativos dos haters: “As pessoas falam que não faço foto sem filtro. Foto eu não faço, eu faço é vídeo sem filtro! [risos]. Olha isso, gente. Meu cabelo está tão limpinho que está caindo no olho”, debochou ela.

Leia também

Novos procedimentos estéticos

Gretchen ainda detalhou os novos procedimentos estéticos que está realizando atualmente: “eu comecei a fazer um novo programa de harmonização facial. Nós fizemos a hialuronidase e radiesse, e por enquanto, é só! Olha só como meu rosto ficou fininho. Estou sem filtro como vocês estão vendo”, fez questão de destacar.

A Rainha do Rebolado, com sua habitual franqueza, deixou claro que a preocupação com a aparência faz parte de sua rotina e que se sente bem com os resultados dos procedimentos, mostrando que as opiniões alheias não a intimidam em suas escolhas pessoais.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Gretchen e Esdras de Souza

Instagram/Reprodução 2 de 4

Gretchen

3 de 4

Gretchen

Reprodução. 4 de 4

Gretchen e Esdras de Souza

Instagram/Reprodução

Enalteceu o marido

Recentemente, Gretchen já havia se tornado assunto nas redes sociais ao se pronunciar sobre a cena de Vale Tudo que retratou o primeiro orgasmo da personagem Leila, interpretada por Carolina Dieckmann.

A cantora celebrou a sequência da novela e aproveitou para compartilhar um comentário direto sobre sua vida íntima, direcionando elogios ao marido, Esdras de Souza.

Ela compartilhou em suas plataformas digitais uma publicação de Gil do Vigor que enaltecia a cena. Em seguida, Gretchen aproveitou a oportunidade para abordar a diferença entre prazer e orgasmo.

“Um orgasmo é um orgasmo. E que bom que eu tenho. Que momento incrível. Sei bem essa diferença, né, Esdras de Souza?”, escreveu, marcando o marido em sua postagem.