Gripe aviária em Brasília: ministro diz não haver “motivo para alarde”

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, disse durante coletiva de imprensa, nesta quarta-feira (4/6), que “não há nenhum tipo de alarde” para a confirmação de gripe aviária em animal morto no Zoológico de Brasília, no Distrito Federal.

“É um caso de animal silvestre e que não tem restrição nenhuma. Não traz nenhum tipo de alarde”, destacou.

O animal de vida livre, um irerê, não fazia parte do plantel do Zoo, mas foi encontrado morto no local na semana passada, junto a um pombo. Desde então, o Zoológico de Brasília está fechado.

“É importante dizer que o risco de contaminação em mamíferos, ou seres humanos, é muito baixo, mas existe. Existe, principalmente para quem manuseia os animais”, acrescentou Fávaro.

Segundo o ministro, a recomendação para o público que visita o Zoológico, voltando à normalidade, é que não se aproxime, e não manuseie.

“Para os colaboradores do Zoo, existe todo um protocolo que está com certeza sendo seguido e previne qualquer tipo de contaminação”, salientou o ministro.

Estado de emergência

Fávaro informou ainda que, o país vai continuar em Estado de emergência, ampliando os processos de investigação com total transparência.

O ministro abordou a situação e deu as atualizações relacionadas à emergência zoossanitária da gripe aviária, na sede do Ministério da Agricultura e Pecuária, em Brasília, nesta manhã. “Esse tipo de crise se enfrenta com informação”, mencionou.

O evento contou também com a participação do secretário de Comércio e Relações Internacionais, Luis Rua.