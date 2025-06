Gripe aviária: estações do metrô e escolas pedem inspeção sanitária

Após a confirmação de um caso de gripe aviária no Distrito Federal, uma escola pública e duas estações de metrô pediram apoio para combate aos pombos que frequentam os locais. Em ofícios encaminhados à Vigilância Ambiental, os órgãos falam em “infestação de pombos”.

O caso de gripe aviária foi confirmado em 3 de junho. O animal infectado era um irerê — uma espécie de pato — achado morto no Zoológico de Brasília. Na mesma época, um pombo foi encontrado sem vida no Zoo, mas ele testou negativo para a H5N1.

Leia também

Como uma das medidas de prevenção, o Zoológico de Brasília ficará fechado, incialmente, até 12 de junho. Se não houver nenhuma outra suspeita da doença, poderá ser reaberto nesta sexta-feira (13/6). As propriedades com criação de aves em um raio de 3 km ao redor do foco — área conhecida como perifoco — também passaram por vistoria técnica.

Em relação à infestação de pombos, o Metrô-DF solicitou, no ofício, “dedetização para o combate contra pombos que constantemente tem aparecido nas estações Shopping e Asa Sul”.

Já a escola pública frisou que “presença constante dessas aves tem causado grande preocupação à comunidade escolar, especialmente diante dos recentes alertas sobre casos de gripe aviária, doença que pode estar sendo disseminada por essa espécie”.

A Secretaria de Saúde (SES-DF), responsável pela vigilância ambiental, informou que já realizou uma vistoria na escola e encaminhou o relatório à respectiva Regional de Ensino. A pasta ainda planeja inspeções no metrô.

Alertas

O secretário de Agricultura alertou a população para que fique atenta aos sintomas da gripe aviária e reporte qualquer suspeita para a pasta, pelo WhatsApp (61) 99154-1539. Os sintomas são:

Pescoço tombado;

Tosse;

Espirro;

Diarreia;

Animal cambaleante ou morto.

A Seagri alerta que a doença não é transmitida pelo consumo de carne de aves nem de ovos. E que população pode se manter tranquila em relação à segurança dos produtos inspecionados, não havendo qualquer restrição ao seu consumo.

O risco de infecções em humanos pelo vírus da gripe aviária é baixo e, em sua maioria, ocorre entre tratadores ou profissionais com contato intenso com aves infectadas (vivas ou mortas).

Reabertura do Zoo

O Zoológico de Brasília pode ser reaberto nesta sexta. Após a confirmação de que nenhum funcionário foi infectado pela doença, a instituição aguarda até o fim do prazo de interdição. A expectativa é de que, caso não surjam novos casos até esta quinta-feira (12/6), o Zoo esteja aberto ao público no dia seguinte.