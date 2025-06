Grupo é flagrado retirando telhas de prédio desativado do antigo Centro POP em Rio Branco

O prédio onde funcionava o antigo Centro POP, na Rua do antigo Fórum Barão do Rio Branco, em Rio Branco, tem sido alvo de desmanche durante o dia, conforme relatos de trabalhadores da região. O local está desativado há quase um mês e, recentemente, homens foram flagrados removendo as telhas do imóvel. As imagens circulam em grupos de WhatsApp.

Um dos envolvidos, que utilizava tornozeleira eletrônica sinal de que está sob medida judicial, participava ativamente da retirada da estrutura do telhado, com o auxílio de outros indivíduos.

A cena tem causado apreensão entre os moradores e transeuntes da área central, que temem que o abandono do imóvel favoreça a criminalidade ou leve à completa depredação do espaço.

O Centro POP, que prestava atendimento a pessoas em situação de rua, foi transferido para o bairro Castelo Branco, deixando o antigo prédio desocupado e vulnerável a ações como essa.