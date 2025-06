Guerra comercial: em Londres, EUA e China negociam tarifas nesta 2ª

Altos funcionários dos EUA e da China devem têm agenda nesta segunda-feira (9/6), em Londres (Reino Unido), na mais recente etapa dos esforços entre os países para fechar um acordo comercial. O encontro é uma tentativa de dar continuidade ao acordo preliminar alcançado no mês passado em Genebra, com minerais de terras raras e tecnologia avançada provavelmente no topo da agenda.

A reunião ocorre após um telefonema entre Donald Trump e Xi Jinping na semana passada, no qual o chinês teria dito ao norte-americano para “retirar as medidas negativas” que os EUA tomaram contra a China.

Ambos os lados estão enviando representantes seniores – a delegação americana é liderada pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent, pelo secretário do Comércio, Howard Lutnick, e pelo representante comercial dos EUA, Jamieson Greer. O vice-primeiro-ministro He Lifeng lidera a equipe chinesa.

Investidores e líderes do mundo todo esperam que os dois países, considerados superpotências, consigam acalmar a disputa. Atualmente, eles estão em meio a uma trégua de 90 dias que reduziu as novas tarifas entre os dois países para 10%.

Nesse domingo (8/6), um porta-voz do governo do Reino Unido informou sobre a reunião. “A próxima rodada de negociações comerciais entre os EUA e a China será realizada no Reino Unido nesta segunda-feira. Somos uma nação que defende o livre comércio e sempre deixamos claro que uma guerra comercial não interessa a ninguém, por isso acolhemos com satisfação essas negociações.”