Guia Michelin premia quatro novos restaurantes em SP e no Rio; saiba quais são

Quatro novos restaurantes de São Paulo e do Rio de Janeiro passaram a integrar, pela primeira vez, a seleta lista de estrelados do renomado Guia Michelin. Além das estreias, a nova edição também celebrou cinco casas que mantiveram o prestigiado selo de duas estrelas e reforçam a força da gastronomia brasileira.

Em sua 125ª edição, o Guia realizou uma cerimônia em São Paulo, em maio deste ano, reunindo grandes nomes da gastronomia brasileira. Agora, os restaurantes premiados foram oficialmente incluídos na prestigiada lista, que reconhece estabelecimentos de excelência com base em critérios rigorosos.

Kanoe Foto/Divulgação Ryo Gastronomia Foto/Divulgação Oiselle Foto/Divulgação CASA 201 Foto/Divulgação

Novas estrelas em São Paulo:

KANOE: restaurante japonês

Ryo Gastronomia: restaurante japonês

Novas estrelas no Rio de Janeiro:

CASA 201: culinária afetiva

Oseille: restaurante francês

Além das novas estreias, os restaurantes D.O.M., Evvai e Tuju, em São Paulo, e Lasai e Oro, no Rio de Janeiro, mantêm sua posição de destaque com duas estrelas, além de A Casa do Porco, Corrutela e Tuju, também na capital paulista, que possuem estrelas verdes, indicando sustentabilidade.

Para além das renovações, o guia também apresentou outras distinções que reconhecem a excelência gastronômica, como o selo Bib Gourmand, que indica boa comida a preços mais acessíveis: A Casa do Porco, Cepa, Clandestina, Jacó e Manioca da Mata.