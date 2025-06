Gusttavo Lima anuncia atrações do “Navio do Embaixador”; veja lista!

“Atenção marinheiros, o navio vai partir…” — e promete levar junto uma multidão de fãs para uma das experiências musicais mais esperadas de 2025. Estão oficialmente abertas, a partir desta segunda-feira (16/6), as vendas para o Navio do Embaixador, o novo cruzeiro temático liderado por Gusttavo Lima.

O embarque está marcado para os dias 10 a 13 de dezembro, a bordo do luxuoso MSC Preziosa, que se transformará em um palco flutuante com atrações que vão do sertanejo ao eletrônico.

Entre as atrações já confirmado estão nomes como Hugo & Guilherme, Lauana Prado, Henry Freitas, João Bosco & Vinícius, Bruno & Denner, Os Caras do Arrocha, além dos DJs Dubdogz, KVSH e Henrico DJ, garantindo uma mistura de ritmos que promete animar o público do pôr ao nascer do sol.

Gusttavo Lima será o grande anfitrião da viagem e prepara dois shows completos, com superprodução e repertório recheado de sucessos que marcaram sua carreira. As atrações se apresentarão em diferentes momentos da jornada marítima, divididas entre festas temáticas, sunsets e performances noturnas em múltiplos espaços do navio.

Mais do que um cruzeiro com música ao vivo, o Navio do Embaixador oferece uma imersão em conforto, entretenimento e sofisticação. O MSC Preziosa conta com mais de 1.700 cabines, teatro, cassino, toboáguas, spa, restaurantes internacionais e lounges com vista panorâmica — uma estrutura pensada para surpreender os passageiros em todos os sentidos.

Para os que buscam exclusividade, o MSC Yacht Club oferece um serviço premium: piscina privativa, restaurante exclusivo, lounge com vista para o mar, mordomo 24 horas, prioridade no embarque e serviço all inclusive. Uma opção sob medida para quem deseja aproveitar o cruzeiro com ainda mais conforto, privacidade e luxo.

As cabines já estão disponíveis para reserva, e a expectativa é de lotação máxima. Afinal, não é todo dia que o “embaixador” convida para uma festa em alto-mar.