Gusttavo Lima avalia trajetória de superação e agradece apoio dos fãs: “Meu pilar”

Gusttavo Lima não esconde a gratidão que tem pelos fãs! Hoje consagrado no sertanejo, o cantor relembrou os desafios que enfrentou ao longo da carreira em entrevista exclusiva ao titular do portal LeoDias, na noite do último sábado (21/6), durante o São João de Petrolina. O embaixador reforçou sua trajetória de superação e contou que os fãs foram o verdadeiro pilar do seu sucesso.

Questionado sobre como é ser o “Gusttavo Lima 24 horas por dia”, o cantor afirmou que já está acostumado, pois a vida inteira “remou contra a maré” e trabalhou sozinho, sem praticamente o apoio de ninguém, a não ser dos seus fãs. “Meu verdadeiro pilar”, disse o cantor, que também destacou dificuldades como represálias do mercado e outros problemas comuns da vida.

Na sequência, o Embaixador revelou que tenta não se apegar aos desafios nem aos títulos e busca levar uma vida normal: “Mas a gente, a cada ano, aprende a ligar menos. Tanto que não me preocupo mais, nem guardo na minha cabeça que eu sou Gusttavo Lima, sabe? Eu tenho que ter uma vida normal, uma vida tranquila, que não é fácil”, o famoso explicou que “engole os sapos” para fazer o que mais ama: cantar.

E, é claro, Gusttavo canta para quem ama e faz questão de agradecer o apoio dos seus fãs: “Nunca teve uma situação que realmente nos distanciasse. Vai ser sempre assim: meu comprometimento com vocês está acima de qualquer coisa, acima da música, é uma responsabilidade musical, uma responsabilidade social, é uma responsabilidade geral”, o artista celebrou o vínculo.

Emocionado, Gusttavo também fez questão de reforçar a conexão com o público e deixou uma mensagem de perseverança: “Estar com vocês foi tudo que um dia eu sonhei na minha vida. É maravilhoso viver de música, e às vezes não sendo da forma que a gente quer na vida. Não é fácil pra ninguém. Todo mundo tem seus obstáculos, todo mundo tem seus problemas, mas a gente vai seguindo, um dia de cada vez”, concluiu.