HÁ 20 ANOS – Quando Aloizio Mercadante bombardeou Alexandre de Moraes

O Senado repetiu a votação e acabou de aprovar a indicação do jurista Alexandre Moraes, ex-secretário de Justiça do governo Geraldo Alckmin (PSDB-SP), para o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O placar foi de 48 votos a 7.

A derrota de Alexandre, na semana passada, tinha desencadeado uma crise no Senado e entre os senadores e a Câmara, que já havia aprovado o nome do jurista.

Indicado pelos deputados para integrar o CNJ, o ex-secretário de Alckmin foi bombardeado, na primeira votação, graças a uma manobra do líder do governo, Aloizio Mercadante, que descumpriu acordo firmado entre as bancadas.

Em represália, o Senado cruzou os braços, interrompeu as votações e se criou um impasse, hoje desfeito.

(Publicado aqui em 1º de junho de 2005)