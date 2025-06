HÁ VINTE ANOS – Apareceu Garganta Profunda

Apareceu, pelo menos, alguém que diz ser ele: W. Mark Felt, ex-diretor do FBI, a polícia federal americana. A notícia está em sites e agências por toda a Internet.

Garganta Profunda (Deep Throat, no original, título de um famoso filme pornográfico) era como Carl Bernstein e Bob Woodward, os repórteres do Washington Post que investigaram o caso Watergate, chamavam sua fonte de informações mais importante.

Watergate terminou por derrubar o presidente americano Richard Nixon em 1974, quando se comprovou que ele tentara encobrir sua participação num escândalo de espionagem de seus rivais democratas.

Só o editor-chefe do jornal, Ben Bradlee, e os dois repórteres sabiam quem era o Garganta Profunda. Nunca revelaram o segredo. Tinha de ser alguém de dentro e do topo do governo, para ter as informações que tinha.

Agora, a revista Vanity Fair aposta no antigo agente do FBI. Felt mesmo disse à revista que é o Garganta Profunda. Os detalhes sairão num artigo da edição de julho. Mas a Vanity Fair e o filho de Felt confirmaram a identificação.

Bradlee e Woodward não se manifestaram. Carl Bernstein soltou uma nota em cima do muro, que não confirma nem desmente a história. Os três sempre disseram que só revelariam quem era Deep Throat depois que ele morresse.

W. Mark Felt era o segundo homem do FBI nos anos 70. Tem hoje 91 anos, está aposentado e doente. Seu nome sempre esteve na lista de suspeitos de ter sido a fonte confidencial mais famosa da história do jornalismo moderno.

(Publicado aqui em 11 de junho de 2005)