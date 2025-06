HÁ VINTE ANOS – Lula no mundo das nuvens

De Eduardo Scolese e Fábio Zanini na Folha de S. Paulo, hoje:

“Na tentativa de colocar em prática uma política externa mais ativa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja com mais frequência ao exterior do que o líder da única superpotência do planeta, o norte-americano George W. Bush, e o Papa peregrino João Paulo 2º, que morreu em abril último.

Pelo levantamento realizado pela Folha, Lula acumula uma média mensal de deslocamentos internacionais três vezes maior do que Bush e quase quatro vezes maior do que o antigo Papa.

Lula vem fazendo das viagens ao exterior uma das suas marcas. Colocando-se como um caixeiro-viajante, argumenta que elas têm a dupla função de abrir novas relações comerciais e projetar geopoliticamente o Brasil no mundo.”

(Publicado aqui em 10 de junho de 2005)