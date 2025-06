Haaland marca, Noruega vence quarta consecutiva e segue invicta nas Eliminatórias

A Noruega segue com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A seleção venceu a Estônia por 1 a 0, nesta segunda-feira, com gol de Haaland. O quarto triunfo consecutivo deixa os noruegueses na liderança do Grupo I em busca do retorno ao Mundial, não disputado desde 1998.