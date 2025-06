Haddad diz que reforma administrativa deve começar por supersalários

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse, nesta segunda-feira (2/6), que a questão do fim dos supersalários e as mudanças na aposentadoria das Forças Armadas do país deveriam “preceder toda e qualquer votação” no Congresso Nacional.

Ao ser questionado se a reforma administrativa é uma prioridade do governo, Haddad se limitou a dizer que a equipe econômica do governo federal encaminhou propostas que abarcam o tema ao Congresso.

“Nós já mandamos algumas dimensões da reforma administrativa que, na minha opinião, deveriam preceder toda e qualquer votação: que é a questão dos supersalários e do acordo que foi feito com as forças sobre aposentadoria”, declarou a jornalistas.

Ele completou: “Daríamos um bom exemplo para começar a discutir esse tema, começando pelo topo do serviço público”.

“Tem aspectos da reforma administrativa que aumentam o gasto. Tenho alertado o Congresso a algum tempo”, afirmou o ministro, que indicou que tratará do assunto com o deputado federal Pedro Paulo (PSD-RJ), coordenador do grupo de trabalho da Câmara dos Deputados responsável por debater a reforma administrativa.

Fetiche

Haddad chegou a dizer que há “um pouco de um fetiche em torno da expressão” da reforma administrativa.

“Precisamos notar que quando você fala em reforma administrativa tem um pouco de um fetiche em torno da expressão, mas quando você faz a conta, a conta não fecha. Então, precisa [ter] cautela”, ponderou ele.