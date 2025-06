Haddad: há espaço para corrigir contas públicas sem penalizar pobres

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou, nesta terça-feira (3/6), que há “muito espaço fiscal” para corrigir as contas públicas “sem penalizar” a população mais pobre do país. Ele ainda reforçou que o Congresso Nacional abriu uma agenda de reforma estrutural.

“Podemos [governo federal] fazer um ajuste pela primeira vez que não seja recessivo e que não aponte o dedo para as camadas que não têm vez”, disse o ministro. “Tem muito espaço fiscal para corrigir as contas sem penalizar quem precisa”, declarou Haddad durante o evento “Os Três Poderes e a Democracia: Conflitos e consensos”, promovido e organizado pela Revista Piauí.

No momento, o governo federal tem trabalhado em soluções para as questões relacionadas ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que não foi bem visto pelo Congresso Nacional.

Mais cedo, Haddad indicou que o governo montou um “plano de voo” bem estruturado para o ajuste fiscal. “Penso que o ‘plano de voo’ está bem montado. Vamos todos [equipe econômica] hoje, antes da viagem do presidente, apresentar a ele todos os pontos”.

