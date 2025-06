Em um jogo histórico, o Indiana Pacers superou o Oklahoma City Thunder por 111 x 110 e abriu 1 x 0 nas Finais da NBA. A partida, que foi disputada no Paycom Center, em Oklahoma, nessa quinta-feira (5/6), foi liderada pelos mandantes do começo aos 0,3 segundo para o fim do último período, momento em que Tyrese Haliburton cravou cesta que virou o placar a favor de Indy.

A defesa de Oklahoma sufocou os Pacers durante grande parte da noite, inclusive forçando um total de 24 turnovers. No entanto, os visitantes conseguiram limitaram a ação de OKC na quadra de ataque (39,8% de eficiência nos chutes) para seguirem vivos no jogo e, a partir de uma reação com corrida de 12 X 2 nos últimos 2:38 minutos, consagraram a reviravolta. Leia a matéria completa no The Playoffs.