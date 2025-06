Harry cogitou remover o sobrenome da família real e levou invertida

Conforme noticiou o portal estadunidense RadarOnline, o príncipe Harry pensou em remover o sobrenome da família real do próprio nome e também da denominação dos dois filhos, o príncipe Archie e a princesa Lilibet Diana. Antes de tomar uma decisão, o caçula do rei Charles III teria conversado com um tio materno a respeito do assunto.

A princípio, o príncipe Harry cogitou retirar oficialmente o sobrenome real Mountbatten-Windsor. Caso a mudança fosse efetivada, o duque de Sussex adotaria o sobrenome Spencer, proveniente da família da mãe, a saudosa princesa Diana. Informantes próximos ao marido de Meghan Markle revelaram detalhes da história ao RadarOnline.

O duque de Sussex pensou em retirar o sobrenome da família real do próprio nome

Harry ocupa a quinta colocação na linha sucessória do trono britânico

O príncipe Harry ao lado da esposa, Meghan Markle, e dos dois filhos, Archie e Lilibet Diana

O casal não integra mais o núcleo sênior da realeza desde 2020

O príncipe Harry e Meghan Markle moram nos Estados Unidos

Com dúvidas quanto à alteração no nome, Harry recorreu ao tio materno mais velho, Charles Spencer, o 9° conde Spencer. Uma fonte do tabloide salientou que os dois tiveram “uma conversa muito amigável”. O irmão da princesa Diana teria convencido o sobrinho a não fazer a mudança no nome, pois a escolha lhe traria “complicações legais.”

“Spencer o aconselhou a não tomar tal atitude”, confessou o mensageiro ao RadarOnline.

Mounbatten-Windsor une o nome da Casa de Windsor e o sobrenome do falecido príncipe Philip, avô paterno de Harry. Até então, todos os descendentes da saudosa rainha Elizabeth II e do príncipe Philip adotaram o mesmo sobrenome.

Charles Spencer é tio do príncipe Harry

No artigo, o portal estadunidense frisou que o rei Charles tem bastante consideração pelo sobrenome Mountbatten-Windsor. No ponto de vista da fonte, se o príncipe Harry continuasse com o plano de alterar o nome, o monarca britânico veria o gesto do filho mais novo como um “duro golpe.”

Vale lembrar que o príncipe Harry abdicou dos deveres reais no núcleo sênior da família real, em março de 2020. Desde então, ele e a esposa, Meghan Markle, moram nos Estados Unidos com os dois filhos. Em entrevistas, os duques de Sussex fizeram revelações dos bastidores da vida na realeza, e estremeceram os pilares da monarquia britânica.

O príncipe Harry mudou de ideia após o conselho do tio materno

