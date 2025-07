Harvest Moon de volta e Mecha Break são destaques nos lançamentos da semana de games

Harvest Moon: The Lost Valley & Skytree Village e Mecha Break são os destaques nos lançamentos da semana com o lançamento de um pacote de games clássicos da famosa série de simuladores de fazenda e o novo game multiplayer online e gratuito de robôs gigantes. Eles foram acompanhados ainda pelo novo Angry Birds Bounce para Apple Arcade, a sequência do game indie brasileiro No Heroes Here 2, os enigmas de Firmament e mais. Confira todos os detalhes sobre os lançamentos da semana, como data, preço e plataformas nas quais foram lançados.

Destaques da semana

Harvest Moon: The Lost Valley & Skytree Village – 3 de julho – SW

– 3 de julho – Mecha Break – 1º de julho – XBSX/S , And , PC

– 1º de julho – , , Angry Birds Bounce – 3 de julho – iOS

– 3 de julho – No Heroes Here 2 – 1º de julho – PS5 , XBSX/S , PS4 , XB , SW , PC

– 1º de julho – , , , , , Firmament – 2 de julho – PS5 , PS4

– 2 de julho – , IREM Collection Volume 3 – 1º de julho – PS5 , XBSX/S , PS4 , XB , SW

– 1º de julho – , , , , Dead of Darkness – 2 de julho – PS5 , XBSX/S , PS4 , XB , SW

– 2 de julho – , , , , Into the Emberlands – 2 de julho – SW

– 2 de julho – Drapline – 30 de junho – PC

– 30 de junho – Grappin – 4 de julho – PS5

Detalhes dos principais lançamentos

Harvest Moon: The Lost Valley & Skytree Village – 3 de julho – Switch

Originalmente lançados para o Nintendo 3DS, os dois simuladores de fazenda retornam com aprimoramentos no Nintendo Switch: Harvest Moon: The Lost Valley de 2014 pela Tabot, Inc. e Harvest Moon: Skytree Village de 2016 da Appci Corporation, ambos publicados pela Natsume Inc. Há muitas semelhanças entre os games, os quais permitem administrar sua própria fazenda, cultivar plantas, cuidar de animais e mais. Aos poucos seus serviços revitalizam os vilarejos e atraem mais personagens para animar as coisas.

É possível ainda desenvolver relacionamento e se casar no game. Em The Lost Valley jogadores tentarão salvar uma vila presa em um inverno sem fim, enquanto em Skytree Village precisarão restaurar um ambiente desértico a sua antiga glória como um oásis. As novas versões trazem novos visuais, melhores efeitos, uma interface aprimorada, controles atualizados e todos os DLCs dos originais.

Mecha Break – 1º de julho – Xbox Series X/S, Android, PC

O mais novo jogo competitivo multiplayer online desenvolvido pela Amazing Seasun Games promete combates intensos entre times de 6 contra 6 jogadores ou 3 contra 3 dependendo dos diferentes modos. Cada player pode criar seu próprio piloto e usar até 15 diferentes tipos de robôs chamados de Atacantes Break, cada qual com vantagens e desvantagens, como maior mobilidade e velocidade, mais blindagem ou maior poder ofensivo.

O game conta com modos simples como arena mata-mata em Ace Arena, um modo com vários objetivos diferentes em Operation Verge e um modo de extração PvPvE para obter novas peças, onde além da ameaça de outros competidores haverá também inimigos controlados pelo jogo. Mecha Break está disponível gratuitamente para Xbox Series X, Xbox Series S, Android e PC pela loja digital Steam.

Angry Birds Bounce – 3 de julho – iOS

Os passarinhos zangados da Rovio Entertainment Ltd retornaram após algum tempo sem novos games trazendo agora um novo estilo de jogabilidade em seu primeiro jogo desde a compra do estúdio pela Sega. Mais uma vez os porcos verdes causaram problemas para Red, Chuck, Bomb e outras aves ao invadir suas ilhas e agora as aves irritadas terão que recuperá-las.

A gameplay deste título remete ao clássico Breakout, de forma que os pássaros são disparados contra a tela e rebatem nas paredes para eliminar todos os inimigos. Ao invés de disparar um personagem de cada vez, todos são jogados ao mesmo tempo. Há também elementos Roguelite com power-ups aleatórios que tornam cada tentativa de liberar sua ilha única. Angry Birds Bounce está disponível para iPhone (iOS) pelo serviço por assinatura Apple Arcade, que custa R$ 14,90 por mês.

No Heroes Here 2 – 1º de julho – PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox, Switch, PC

O estúdio brasileiro Mad Mimic lançou esta semana a sequência de seu popular jogo multiplayer caótico, no qual até 4 jogadores precisam trabalhar juntos para proteger um castelo. O game segue um grupo de não-heróis incluindo alguns que retornam do primeiro título como o Bobo da Corte e a Princesa, e outros inéditos como o Alquimista e o Doutor. Cada personagem precisa colaborar para produzir munição e manusear canhões que serão disparados contra inimigos por 30 castelos diferentes em níveis de dificuldade progressivamente maiores.

A gameplay que era em 2D no primeiro game, agora se apresenta em 3D com visão aérea. No Heroes Here 2 está disponível para Xbox Series X, Xbox Series S e Nintendo Switch a partir de R$ 34,90 e para PC pela loja digital Steam por R$ 29,90.

Firmament – 2 de julho – PS5, PS4

Dos mesmos criadores de clássicos jogos de aventura como Myst e Riven, o estúdio Cyan Worlds Inc traz agora o game Firmament para os consoles PlayStation com suporte ao PlayStation VR 2. Firmament é um jogo de aventura focado em quebra-cabeças no qual jogadores terão que desvendar os mistérios de 3 reinos abandonados com máquinas gigantescas e um espírito que surge para acompanhá-lo em sua jornada. Para interagir com o mundo, usuários usam um artefato chamado de Adjunto que interage com vários dispositivos dos reinos e permite solucionar seus enigmas.

IREM Collection Volume 3 – 1º de julho – PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox, Switch

A mais nova coletânea de clássicos da empresa IREM desenvolvido pelos estúdios ININ Games, Tozai Games e pela própria IREM traz novos títulos dos fliperamas de outrora com Mr. Heli, Mystic Riders e Dragon Breed. Os três games são jogos de tiros, mas cada um com sua própria temática e gameplay. Em Mr. Heli, também conhecido como Battle Chopper, usuários controlam um pequeno e simpático helicóptero laranja com pernas atirando em tudo pelo caminho. Já em Mystic Riders, os protagonistas são bruxos que enfrentam criaturas mágicas montados em suas vassouras, da mesma equipe que criou o jogo Hammerin’ Harry.

Dragon Breed, por fim, coloca jogadores para montarem em um incrível dragão invencível, mas todo cuidado é pouco, já que seu personagem ainda pode tomar dano se for atingido. Todos os jogos têm funções de acessibilidade como salvar em qualquer lugar e rebobinar a ação para tornar a experiência mais fácil. IREM Collection Volume 3 está disponível para Nintendo Switch por R$ 126,99.

Dead of Darkness – 2 de julho – PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox, Switch

Um jogo de terror 2D do estúdio Retrofiction Games que remete a clássicos como Resident Evil e Silent Hill, em Dead of Darkness jogadores controlam um investigador particular chamado Miles Windham que se encontra com um mal sobrenatural na Inglaterra em 1985. O game começa quando Miles recebe uma pista sobre a misteriosa morte de sua filha que o leva à Ilha Velvet, mas após chegar lá nota que os habitantes estão estranhos e logo está lutando por sua sobrevivência. Munido com algumas armas e itens que encontrar pelo caminho, ele terá que enfrentar criaturas mutantes e males cósmicos para desvendar os segredos da ilha e escapar com vida.

Into the Emberlands – 2 de julho – Switch

Neste game de exploração com um toque aconchegante do estúdio Tiny Roar, publicado pela Daedalic Entertainment, sua missão será se aventurar e salvar as terras de Emberlands de uma terrível névoa de miasma que tomou os arredores. Usuários controlam um personagem escolhido para ser o Portaluz, alguém com uma lanterna capaz de afastar o miasma. Sua função é entrar em áreas corrompidas para resgatar a população de Knacks e trazê-los de volta para seu vilarejo.

Durante a aventura será possível encontrar recursos para erguer casas que abrigarão os Knacks e lojas que oferecerão vantagens em suas incursões seguintes. Caso a lanterna fique sem combustível, seu personagem será tomado pelo miasma até que o próximo Portaluz o encontre.

Drapline – 30 de junho – PC

Um curioso jogo de treinamento roguelite, em Drapline do estúdio Vaka Game Magazine, publicado pela Kanawo, usuários precisam treinar uma menina dragão para enfrentar uma grande calamidade que irá destruir o mundo. A cada tentativa usuários têm uma semana (por volta de uma hora de gameplay) para tentar ensinar tudo a ela sobre disciplina, lutas e alimentá-la antes de enfrentar a terrível ameaça.

A jovem come qualquer coisa, até o que não devia, como madeira, pedra, ferro, e absorve suas propriedades, se tornando mais forte. Porém ela também aprende de acordo com sua forma de discipliná-la, evoluindo em diferentes estilos de personalidade e de combate. Há diversos finais diferentes para encontrar graças a essa mecânica de gameplay aberto.

Grappin – 4 de julho – PS5

O game do estúdio independente japonês Polylabo chega agora ao PlayStation 5 (PS5) após já ter sido lançado no Xbox Series X/S e PC. Em Grappin usuários acordam ao lado de um misterioso artefato, o Grip, um estranho item que funciona como uma corda com gancho, a qual pode ser usada para escalar o cenário. Seu objetivo é levar o Grip de volta para um templo no topo da mais alta montanha passando por áreas cobertas de neve, cavernas e até mesmo ambientes inundados de lava. A gameplay é toda em primeira pessoa e exige tanto saltos precisos quanto disparos bem feitos com o Grip para se locomover em meio aos diversos obstáculos.

Fonte: Tech Tudo

Redigido por ContilNet.