Helena faz 1! Mãe de filha caçula de Neymar inicia degustação para festa de aniversário

O aniversário de um ano da filha mais nova do Neymar, Helena, está cada vez mais perto. E a mamãe Amanda Kimberlly realizou nesta segunda-feira (9/6) a degustação dos doces para o evento grandioso que irá acontecer no início do mês de julho.

A decoradora do evento, Nicole Sarfaty, compartilhou em seu perfil o momento em que a modelo estava presente realizando as provas: “Vamos começar. Degustação para uma festinha especial”, escreveu a profissional.

Helena, filha caçula de Neymar, completou 11 meses. Aniversário de um ano será com o tema "jardim". Amanda Kimberlly, mãe de Helena, a caçula de Neymar, publicou fotos dos bolos de todos os "mesversários" da pequena. Helena, filha de Amanda Kimberlly e Neymar, completou 11 meses na última terça (3/6).

Conforme divulgado pela reportagem do portal LeoDias, a festa, que terá o tema “Jardim dos Sonhos”, será celebrada em três dias, e o craque do Santos está investindo pesado no aniversário da filha caçula.

Para o primeiro e segundo dia de evento, uma comemoração mais intimista, já no terceiro dia, o gramado da mansão de Rafaella, irmã de Neymar e madrinha da pequena, será o palco da festa luxuosa em que os valores da decoração podem chegar a mais de R$60 mil.