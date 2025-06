Helicóptero da Record Rio é atingido por tiro após ataque de bandidos

Um helicóptero da Record foi alvo de mais de 200 tiros na quarta-feira (4/6) enquanto sobrevoava a região de Cordovil, Parada de Lucas e Cidade Alta, na zona norte do Rio de Janeiro. A aeronave foi atingida, mas conseguiu pousar em segurança. Ninguém ficou ferido.

Os disparos partiram de criminosos que atuam na região e teriam como objetivo derrubar o helicóptero. Dois profissionais estavam a bordo no momento do ataque.

Nesta quinta (5/6), Tino Junior, apresentador do Balanço Geral RJ, comentou o caso. O telejornal ainda exibiu imagens do momento em que os tiros perfuram o helicóptero. De acordo com a emissora, os profissionais conseguiram se manter calmos e seguir os protocolos de segurança até o pouso.