henrique,-dupla-de-juliano,-se-assusta-com-jato-de-efeitos-especiais-no-palco

O cantor sertanejo Henrique, da dupla com o irmão Juliano, por pouco não foi atingido por um jato de uma máquina de efeitos especiais enquanto se apresentava em um show em Blumenau, Santa Catarina. A reação do artista foi registrada por uma fã que filmava próxima ao palco e viralizou nos perfis de fã clube da dupla.

A máquina disparou quando o sertanejo, que estava cantando e dançando o hit “Arranhão”, se aproximou do objeto e em seguida levou o susto com o jato de faísca e fumaça vindo na sua direção.

“Filha da put”, reagiu o artista assustado. Em seguida, seu irmão falou ao microfone: “Que susto.” O operador da máquina, que também estava no palco, logo pediu desculpas ao cantor pelo quase acidente e foi cumprimentá-lo.

No último sábado (7/6), outro cantor sertanejo, Léo, da dupla com Raphael, sofreu queimaduras leves no rosto ao ser atingido por uma labareda disparada por uma máquina de efeitos especiais enquanto se apresentava no palco. Felizmente, nada grave ocorreu, e ele foi rapidamente atendido.