Henrique e Juliano avaliam mudança para SP em prol da carreira: “Vou estar feliz?”

A dupla Henrique e Juliano abriu a 37ª edição da Festa do Peão de Americana, nesta sexta-feira (6/6) e conversou com o titular do portal, Leo Dias. Os cantores que abriram um dos maiores rodeios do interior paulista, que agora, após anos, conta com um novo patrocinador, a cervejaria Petra, refletiram sobre uma possível mudança para São Paulo, com o objetivo de alavancar ainda mais a carreira e afirmaram que no momento estão priorizando a qualidade de vida e o bem-estar.

Os artistas, que vivem na Fazenda Terra Prometida, localizada em Porto Nacional, no Tocantins, afirmaram que não abandonariam o paraíso rural para morar em São Paulo: “Não, obrigado. Nada pra Henrique e Juliano que for impositivo vai rolar, nada”, garantiu Henrique.

O artista explicou que os dois avaliam suas decisões e não agem por impulso ou pressão: “Se chegar e falar: ‘você tem que fazer isso agora’. A gente vai falar: ‘valeu, obrigado’”, destacou Henrique.

Juliano concordou com sua dupla e pontuou que os dois priorizam o bem-estar emocional: “Acho que a pessoa tem que viver feliz, cara. Tem muita gente que fala: ‘poderia estar fazendo 30 shows no mês, com o cachê que está fazendo duas vezes por semana’. Mas será que eu vou estar feliz?”, disse ele.

O músico ainda completou: “Será que vou estar com a saúde e vou conseguir ver meu filho crescer? Não vou estar conseguindo. O que nos deixa feliz é essa forma que estamos vivendo. Nada para reclamar, só agradecer à Deus”, finalizou ele antes da apresentação na Festa do Peão de Americana, patrocinada pela cerveja Petra.