Henrique & Juliano abrem a Festa do Peão de Americana: “Sonhávamos em estar nesse palco”

Henrique & Juliano deram início à Festa do Peão de Americana 2025 em grande estilo. O evento que é um dos mais esperados do mundo sertanejo, do interior paulista e do Brasil, vive um novo momento com seu novo patrocinador: a cervejaria Petra. Ao titular deste portal, Leo Dias, a dupla revelou que estão mais que honrados por poderem participar do evento pelo décimo ano na carreira.

“A gente tá muito feliz porque são dez anos de Americana, dez anos que a gente veio aqui pela primeira vez. Ser recebido dessa maneira é maravilhoso”, comentou Henrique, da dupla com Juliano.

Henrique, da dupla com Henrique Portal LeoDias Portal LeoDias Juliano, da dupla com Henrique Portal LeoDias Portal LeoDias Reprodução Henrique e Juliano Reprodução Fã arremessa calcinha em Henrique, dupla de Juliano, e cantor reage: "quem foi?" Foto: Reprodução Henrique e Juliano Portal LeoDias

“Essa é uma festa que muitos artistas tem o sonho de pisar. E a gente que é amante do rodeio, acompanhávamos e sonhávamos em um dia estar nos apresentando nesse palco. E hoje a gente tem que agradecer muito a Deus e a galera que abraçou nosso trabalho e que deu essa oportunidade”, completou Juliano.

Os sertanejos ainda rasgaram elogios para a outra grande atração da noite, o futuro papai Nattanzinho Lima.“Estar aqui com o Nattan, que vive um momento incrível, que é um cara excepcional, um ser humano excepcional. Um artista que se dedica muito e que a gente respeita muito. É um privilégio”, elogiou Henrique.

A 37ª edição da Festa do Peão de Americana começou nessa sexta-feira (6/6) e vai até o dia 15 de junho. Uma das principais novidades desta edição é a entrada da Petra como patrocinadora oficial da festa, substituindo outra famosa marca de cerveja.

Além das grandes atrações musicais, o evento conta também com as emocionantes provas de montaria.