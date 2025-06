Hidrocefalia de pressão normal: entenda quadro de Chico Buarque

O cantor e compositor Chico Buarque, de 80 anos, foi submetido a uma cirurgia nessa terça-feira (3/6) para tratar um quadro de hidrocefalia de pressão normal. O procedimento foi realizado no Hospital Copa Star, na zona sul do Rio de Janeiro.

Em nota, a equipe do artista informou que a cirurgia era eletiva, ou seja, não foi um procedimento de emergência. A operação transcorreu de forma rápida e sem complicações. O cantor está bem e deve ter alta hospitalar ainda esta semana.

A hidrocefalia de pressão normal é caracterizada pelo acúmulo crônico de líquido cerebroespinhal — também conhecido como líquor — nos ventrículos cerebrais, sem aumento da pressão intracraniana, diferentemente de outras formas de hidrocefalia. A condição afeta principalmente idosos.

“É uma condição em que o cérebro acumula excesso líquor, uma espécie de ‘água’ que circula por dentro e ao redor do cérebro. Mesmo com esse acúmulo, a pressão dentro da cabeça se mantém aparentemente normal, por isso o nome”, explica o neurocirurgião Guilherme Rossoni, especialista no tratamento de doenças da coluna e do crânio.