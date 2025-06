Hilux e moto colidem em cruzamento movimentado de Rio Branco

Um acidente envolvendo uma caminhonete Hilux branca e uma motocicleta foi registrado na tarde desta terça-feira (17), no cruzamento entre a Avenida Nações Unidas e a Avenida Getúlio Vargas, em Rio Branco. A colisão aconteceu em um dos pontos de tráfego mais intenso da capital.

De acordo com imagens registradas no local, a moto ficou caída na pista após o impacto, mas, aparentemente, não houve vítimas.

Com o acidente, o trânsito ficou parcialmente lento por alguns minutos, mas agentes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans) estiveram no local para organizar o fluxo de veículos e evitar novos incidentes.

As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas, mas há suspeitas de que um dos condutores possa ter avançado o sinal vermelho no momento da colisão. A Polícia Militar foi acionada e também acompanhou a ocorrência. Apesar dos danos materiais, especialmente na motocicleta, o acidente não deixou vítimas.