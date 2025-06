Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de junho de 2025

Este ano, o mês de junho só tem um feriado. Mas está recheado de datas significativas. Temos a campanha Junho Vermelho, cujo ápice é o Dia Mundial do Doador de Sangue, no dia 14. Apesar de fundamental no tratamento de feridos e para apoiar procedimentos médicos e cirúrgicos complexos, praticamente todos os hemocentros do país sofrem com baixos estoques, já que o número de doadores é menor do que o necessário. A mobilização para incentivar esse ato, que não custa nada a quem doa e ajuda a salvar muitas vidas, foi destacada nesta reportagem da Agência Brasil, nesta da Radioagência Nacional, no programa Revista Brasil, da Rádio Nacional, e no Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil.

Logo na primeira semana também temos o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho. A data foi instituída em 1972 pela Organização das Nações Unidas (ONU) para lembrar a importância de se preservar os recursos naturais do planeta. A cada ano é escolhido um tema para reflexão e mobilização. Em 2021, a ONU destacou as ações de restauração dos ecossistemas, como mostra esta reportagem da Radioagência Nacional. No ano passado, foi a vez de falar do combate à desertificação, como mostra esta reportagem da Agência Brasil. A efeméride também ganhou espaço na TV Brasil, nesta edição de 2021 do Repórter Brasil, que abordou a importância da preservação.

Junho é o mês do Dia dos Namorados, comemorado no dia 12. A data celebra o amor, a afetividade e o companheirismo. Os presentes e programas românticos também movimentam os setores do comércio e de serviços e fazem bem para a economia. Só no ano passado, o Dia dos Namorados movimentou cerca de R$ 2,6 bilhões, como destaca esta reportagem da Radioagência Nacional. Mas, falando de romantismo, as novas tecnologias, com os aplicativos de namoro e as redes sociais, têm ajudado cada vez mais pessoas a achar seu par, como destaca esta reportagem de 2022 da Agência Brasil. A Rádio Nacional abordou o tema, explicando o que acontece no nosso cérebro quando estamos apaixonados, nesta edição do Tarde Nacional, de 2022. E o Repórter Brasil, da TV Brasil, falou sobre os desafios de quem começou um namoro nos tempos da pandemia de covid 19, em reportagem de 2021.

Vai uma canjica aí? Ou um quentão? Junho é sinônimo de festas juninas. Com as roupas e danças tradicionais, gastronomia típica e celebração à cultura caipira e o forró. Afinal, temos três santos para homenagear. Santo Antônio (dia 13), São João (dia 24) e São Pedro (dia 29). Estas festas populares foram reconhecidas em lei como manifestação da cultura nacional, como mostra esta reportagem do Repórter Brasil, da TV Brasil, exibida em 2023. Os festejos no Nordeste se destacam pela grandiosidade, e os estados competem para ver quem tem o maior São João do país, como mostra esta reportagem da Agência Brasil, publicada em 2022. E o programa Nacional Jovem, da Rádio Nacional, abordou a origem das comidas típicas nesta edição de 2024.

Também no dia 12 de junho é celebrado o Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil, instituído em 2002 pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). A data não tem como objetivo combater aquele pequeno trabalho, como ajudar os pais nas tarefas domésticas. Mas aquelas atividades que impedem que a criança frequente a escola, que não deixa que ela tenha ao menos tempo para brincar, e até ameaça o seu desenvolvimento pelo risco de acidentes. E o problema é sério. No ano passado a OIT alertou que 160 milhões de crianças no mundo todo trabalhavam, como mostra esta edição do Revista Brasil, da Rádio Nacional. No Brasil, o aumento de 25% do trabalho infantil entre crianças mais novas no ano passado acendeu o alerta, como a Radioagência Nacional destacou nesta reportagem. O tema também foi abordado no Repórter Brasil, da TV Brasil, em edição veiculada em 2022.

A data de 18 de junho marca o Dia do Orgulho Autista. A efeméride tem o objetivo de promover a conscientização, compreensão e aceitação do Transtorno do Espectro Autista (TEA) em todo o mundo. A data foi estabelecida pela primeira vez em 2005 pela organização Aspies for Freedom, que buscava uma maneira de rejeitar a abordagem médica tradicional de considerar o autismo como uma condição que precisava ser “curada”. Em vez disso, o movimento do orgulho autista propõe uma perspectiva que valoriza a neurodiversidade e reconhece as habilidades e talentos únicos dessas pessoas. A condição ainda é cercada de preconceitos, como destaca esta reportagem da Agência Brasil, de 2023. O recém lançado podcast Vide Bula, da Radioagência Nacional, dedicou um capítulo para desmistificar o autismo. O programa Cotidiano, da Rádio Nacional, abordou o tema em 2017. E o Repórter Brasil, da TV Brasil, abordou a descoberta do autismo já na vida adulta, em edição de 2023.

O feriado de Corpus Christi é móvel, celebrado sempre 60 dias após a Páscoa. Neste ano, cai no dia 19 de junho. A data simboliza a presença de Cristo na Eucaristia, que lembra a morte e ressurreição de Jesus. É o único dia do ano em que o Santíssimo Sacramento sai em procissão pelas ruas. Esta reportagem da Radioagência Nacional, de 2024, explica a tradição dos tapetes de Corpus Christi, um costume que foi trazido dos Açores para o Brasil. A efeméride também ganhou destaque do Repórter Brasil, da TV Brasil, em 2023, em edição que mostrou as celebrações dos fieis pelo país.

Finalizamos a lista do mês com o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+, celebrado em 28 de junho. A data é comemorada em memória dos acontecimentos de 1969 em Nova Iorque, no bar Stonewall Inn, onde a comunidade LGBTQIAPN+ manifestou resistência contra a violência e discriminação policial. Essa rebelião marcou o início de um movimento de luta por visibilidade, direitos e igualdade. A Agência Brasil deu ampla visibilidade a esta luta em duas reportagens no ano passado. O movimento por igualdade é abordado neste texto. E as principais conquistas da comunidade LGBTQIAPN+ no Brasil são abordadas nesta outra matéria. O Tarde Nacional, da Rádio Nacional, abordou a temática em entrevista veiculada em 2021. E o Repórter Brasil da TV Brasil aproveitou a efeméride para explicar o significado da sigla LGBTQIAPN+, em edição exibida em 2023

Confira a lista completa de efemérides de Junho de 2025

Junho de 2025 1 Nascimento da atriz fluminense Rosita Thomaz Lopes (105 anos) Nascimento da pianista e compositora mineira Dinorá de Carvalho (130 anos) Nascimento do escultor francês Paul Landowski (150 anos). Seu trabalho mais conhecido é a estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro Morte do líder de banda, compositor, arranjador, percussionista e mentor estadunidense Ernesto Antonio “Tito” Puente (25 anos). De ascendência porto-riquenha, ele é popularmente conhecido como “El rey del timbal” e “Rei do mambo”. Ernesto gravou mais de 100 álbuns, publicou mais de 400 composições e ganhou cinco Grammy Awards Junho Vermelho – Mês da Doação de Sangue Dia Nacional da Imprensa Início da Semana Mundial do Meio Ambiente Inauguração do Memorial Zumbi dos Palmares de Volta Redonda-RJ (35 anos) 2 Nascimento do escritor e aristocrata francês Marquês de Sade (285 anos) Nascimento do instrumentista, violinista, escritor, folclorista, poeta e compositor potiguar Gumercindo Saraiva (110 anos) Nascimento do compositor, cantor e ator mineiro Mauro Duarte (95 anos) Dia Internacional da Prostituta – comemorado para marcar a data de 2 de junho de 1975, em que cerca de 150 trabalhadoras sexuais entraram para a história ao ocuparem a Igreja de São Nizier, na cidade francesa de Lyón, exigindo que o trabalho prestado por elas fosse considerado tão útil à França como qualquer outro ofício 3 Morte do compositor francês Alexandre César Léopold Bizet, o Georges Bizet (150 anos). Em uma curta carreira, devido à sua prematura morte, ele atingiu poucos sucessos antes do seu trabalho final, Carmen, que viria a se tornar uma das mais populares e interpretadas óperas do mundo Lançamento da Gemini IV (60 anos). Foi a missão espacial que realizou a primeira caminhada espacial de um astronauta norte-americano em órbita da Terra Dia da Conscientização Contra a Obesidade Mórbida Infantil 4 Dia Internacional das Crianças Vítimas Inocentes de Agressão. Comemoração instituída pela ONU na sua Resolução E-08/07 de 19 de agosto de 1982, que conta com o apoio da UNICEF 5 Morte do pintor, desenhista, escultor, professor e poeta pernambucano Vicente do Rego Monteiro (55 anos) Morte do cantor e compositor fluminense João Nogueira (25 anos) Dia Mundial do Meio Ambiente. Comemoração internacional que foi instituída pela 27ª sessão da Assembleia Geral da ONU, na Resolução Nº 2994 de 15 de dezembro de 1972 Aniversário de Taguatinga (67 anos), região administrativa do Distrito Federal Aniversário de Brazlândia (92 anos), região administrativa do Distrito Federal Início da transmissão, na Rádio Nacional, de “Em busca da felicidade” (84 anos), primeira novela radiofônica veiculada no país. Em 2018, o roteiro recebeu a certificação da Unesco, pelo Programa Memória do Mundo 6 Nascimento do escritor alemão Thomas Mann (150 anos). Nobel de Literatura, ele é considerado um dos maiores romancistas do século XX Morte do cantor e compositor fluminense Antônio Moreira da Silva, o Kid Morengueira (25 anos) Dia Nacional do Teste do Pezinho Fundação do Teatro Municipal de Ouro Preto, Minas Gerais (255 anos). É a casa de ópera mais antiga da América Latina em funcionamento 7 Morte da poetisa modernista, jornalista e política fluminense Adalgisa Nery (45 anos) Nascimento do jogador de futebol paulista Hilderaldo Luís Bellini (95 anos). Ele foi o capitão da Seleção Brasileira na conquista de seu primeiro campeonato mundial, em 1958 Morte do escritor estadunidense Henry Miller (45 anos) Nascimento da cantora e compositora fluminense Dolores Duran (95 anos), que foi um grande expoente do gênero samba-canção Nascimento do futebolista paulista Marcos Evangelista de Morais, o Cafu (55 anos) Nascimento do sambista e compositor fluminense Walter Nunes de Abreu, o Walter Alfaiate (95 anos) Nações Unidas definem a Linha Azul como a fronteira entre Israel e o Líbano (25 anos) Dia Nacional da Liberdade de Imprensa 8 Nascimento do ator, cantor, compositor e multi-instrumentista fluminense Jorge Mário da Silva, o Seu Jorge (55 anos) Nascimento da atriz, cantora, apresentadora, e produtora paranaense naturalizada estadunidense Sônia Braga (75 anos) Dia Mundial dos Oceanos. A comemoração foi estabelecida em 1992 durante a “Eco92” ou “Cimeira da Terra” ou “Conferência do Rio” sobre Meio Ambiente, com o fim de enfatizar a importância de todos os produtos fornecidos pelo Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, Oceano Antártico, Oceano Índico e Oceano Ártico 9 Nascimento da escritora, poeta, diretora de teatro, tradutora, desenhista, cartunista, jornalista e militante política paulista Patrícia Galvão, a Pagu (115 anos) Dia Nacional de Anchieta. Conforme o decreto nº 55.588 de 18 de janeiro de 1965 e a Lei nº 5.196 de 24 de dezembro de 1966, a data deverá ser celebrada nas escolas primárias e médias do Brasil com palestras alusivas à vida e à obra do Padre José de Anchieta Dia Internacional dos Arquivos. Comemorado para marcar a data da criação do Conselho Internacional dos Arquivos, que foi instituído pela Unesco em 9 de junho de 1948, quando se aproveita a data da celebração para se promover o valor das instituições de arquivos no serviço da pesquisa, da cultura, da memória e da transparência 10 Morte do poeta português Luís de Camões (445 anos) Morte do nadador, ator, cantor, músico, compositor e empresário fluminense Rômulo Arantes (25 anos) Nascimento do compositor e violonista fluminense Carlos Althier de Sousa Lemos Escobar, o Guinga (75 anos) Dia Mundial dos Alcoólicos Anônimos, comemorado para marcar aquela que é tradicionalmente tida como a data da fundação do grupo de Auto-ajuda de homens e mulheres que partilham entre si sua dependência das bebidas alcoólicas, ocorrida na cidade estadunidense de Akron, em 10 de junho de 1935 Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. A data também relembra a morte de Camões, em 10 de Junho de 1580 11 Nascimento do oficial da marinha francesa, documentarista, cineasta, oceanógrafo e inventor francês Jacques-Yves Cousteau (115 anos), mundialmente conhecido por suas viagens de pesquisa a bordo do barco Calypso Começa na África do Sul a primeira Copa do Mundo FIFA no continente africano (15 anos) Batalha Naval do Riachuelo é travada no riacho Riachuelo, na Argentina, entre a Marinha do Paraguai e a Marinha do Brasil (160 anos). A vitória brasileira foi crucial para o sucesso posterior da Tríplice Aliança (Brasil, Uruguai e Argentina) na Guerra do Paraguai 83 espectadores morrem e pelo menos 100 ficam feridos depois que um Austin-Healey e um Mercedes-Benz colidem na prova das 24 Horas de Le Mans, o mais mortífero acidente do automobilismo (70 anos) O tenista brasileiro Gustavo Kuerten torna-se bicampeão do torneio de Roland Garros (25 anos) Dia da Marinha do Brasil 12 Morte do compositor mineiro Fernando Brant (10 anos) Morte do compositor e letrista cearense José de Sá Roris (50 anos) O ônibus da linha 174 é sequestrado por Sandro Barbosa do Nascimento, que manteve por quatro horas dez reféns, no bairro do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro (25 anos) Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil, instituído em 2002 pela Organização Internacional do Trabalho Dia dos Namorados. A data é uma comemoração extraoficial do Brasil desde 1948, e surgiu a partir de uma campanha publicitária encomendada pela extinta rede de Lojas de Departamentos “Exposição Clipper”, de São Paulo 13 Morte do instrumentista, violonista e cavaquista capixaba José Paulo Miranda, o Mestre Zé Paulo (20 anos) Dia de Santo Antônio 14 Morte do sociólogo e economista alemão Max Weber (105 anos) Nascimento do escritor paranaense Dalton Trevisan (100 anos) Sequestro do voo 847 da TWA, que ia de Atenas para Roma, associado ao grupo Hezbollah (40 anos) Assalto ocorrido contra o trem de pagamentos da Estrada de Ferro Central do Brasil, nas proximidades da Estação Japeri-RJ (65 anos). O fato inspirou o filme “O Assalto ao Trem Pagador” (1962), dirigido por Roberto Farias Dia Mundial do Doador de Sangue 15 Pelé estreou pelo Cosmos, no estádio Downing, em Nova York (50 anos) Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A comemoração foi instituída em 2006 pela Rede Internacional de Prevenção de Abusos contra Idosos, que conta com o apoio da Organização Mundial de Saúde (OMS) Emancipação política e fundação dos municípios goianos de Valparaíso de Goiás e Novo Gama (30 anos) 16 Nascimento do ator cômico, escritor e realizador inglês Arthur Stanley Jefferson, o Stan Laurel (135 anos). Ele tornou-se famoso principalmente por seu trabalho com Oliver Hardy, com o qual formou a dupla cômica Laurel & Hardy (conhecida no Brasil como “O Gordo e o Magro”) Nascimento do cantor, pianista e compositor fluminense Ivan Lins (80 anos) Bloomsday – dia instituído na Irlanda para homenagear o personagem “Leopold Bloom”, protagonista de Ulisses, de James Joyce. Em todo o mundo, é o único dia dedicado ao personagem de um livro Dia Mundial da Tartaruga Marinha Inauguração do Estádio Maracanã (75 anos) Inauguração da TV Nacional de Brasília (65 anos) 17 Nascimento do produtor musical e empresário fluminense João Marcello Bôscoli (55 anos) Dia Mundial do Combate à Seca e à Desertificação. A comemoração foi instituída pela Resolução A/RES/49/115 de 30 de janeiro de 1995 da Assembleia Geral da ONU para marcar a data da adoção da Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação, que foi estabelecida na cidade francesa de Paris em 17 de junho de 1994 Inaugurado oficialmente em Fortaleza o Theatro José de Alencar (115 anos) 18 Morte do escritor português José Saramago (15 anos) Início da Batalha de Waterloo (210 anos). Foi a última de Napoleão Bonaparte, marcando sua derrota como imperador Dia Nacional da Imigração Japonesa. Comemorado por brasileiros, conforme Lei Nº 11.142 de 25 de julho de 2005, para marcar a data da chegada ao Brasil do navio japonês Kasato-Maru, que aportou na cidade brasileira de Santos-SP em 18 de junho de 1908 Dia Nacional do Tambor de Crioula Dia do Orgulho Autista. Comemorado para marcar a data da criação da “Aspies/Autistas para a Liberdade”, que foi constituída em 18 de junho de 2004 e que converteu-se na 1ª instituição mundial a utilizar o termo “orgulho” relacionado ao autismo, com o fim de educar o público em geral sobre o desconhecimento das questões relacionadas a esta condição 19 Dia de Corpus Christi (data móvel) Dia do Cinema Brasileiro. Comemorado no Brasil para marcar a data da 1ª filmagem da baía da Guanabara, que foi realizada em 19 de junho de 1898 com uma câmera Lumière pelo primeiro cineasta brasileiro, Afonso Segreto, a partir do navio francês “Brèsil”, quando ele retornava de uma viagem à Europa, onde fora para buscar equipamentos de filmagem 20 Samuel Morse patenteia o Telégrafo (185 anos) Começam em São Paulo os testes da vacina contra Covid-19 (05 anos), liderados pela universidade de Oxford em parceria com o laboratório AstraZeneca. A vacina foi testada em profissionais da saúde de São Paulo Criação do Serviço de Proteção aos Índios, extinto e substituído pela Fundação Nacional do Índio (Funai) em 1967 (115 anos) Dia Mundial dos Refugiados. Comemoração instituída pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados na Resolução 55/76 de 2000, para marcar a data do aniversário da Convenção de Genebra de 1951, que entrou em vigor em 1974, definindo o refugiado como toda pessoa que, em razão de fundados temores de perseguição devido à sua raça, religião, nacionalidade, associação a determinado grupo social ou opinião política, encontra-se fora de seu país de origem e que, por causa dos ditos temores, não pode ou não quer regressar a esse país Solstício de Inverno no Hemisfério Sul 21 Nascimento do filósofo, escritor e crítico francês Jean Paul Sartre (120 anos) Nascimento do desenhista, gravurista, pintor, ilustrador, cenógrafo, roteirista e designer gráfico gaúcho Carlos Scliar (105 anos) Morte do professor, compositor, pianista, maestro, folclorista e musicólogo gaúcho Ênio de Freitas e Castro (50 anos) Morte do compositor e violonista mineiro Claudionor Cruz (30 anos). Nas décadas de 1940 e 1950, seu regional foi um dos mais requisitados para gravações e apresentações em rádios. Nessa época, atuou nas rádios Nacional, Globo, Tupi e Municipal, no Rio de Janeiro. Atuou ainda nas TVs Rio e Educativa, no Rio de Janeiro, e Excelsior e Cultura, de São Paulo Nascimento do cientista fluminense Hermann Gonçalves Schatzmayr (75 anos). Expoente da ciência no Brasil, foi responsável pelo isolamento do vírus da dengue, além de autor de diversos estudos na área de virologia Nascimento do produtor musical, empresário, violonista, compositor, editor, professor, escritor, e pesquisador musical fluminense Almir Chediak (75 anos) Brasil torna-se tricampeão mundial (55 anos) Dia Mundial do Skate Chega ao fim o sequestro do empresário Roberto Medina (35 anos) 22 Morte do produtor cinematográfico estadunidense David O. Selznick (60 anos), responsável por sucessos de bilheteria como “…E o vento levou” John Isner, jogador dos Estados Unidos, derrota Nicolas Mahut, da França, em Wimbledon, na partida mais longa da história do tênis profissional que teve duração de 11 horas e 5 minutos (15 anos) Beatificação do Padre José de Anchieta (45 anos). Ele foi um padre jesuíta espanhol, santo da Igreja Católica e um dos fundadores das cidades brasileiras de São Paulo e do Rio de Janeiro, além de ser o autor da primeira gramática da língua tupi, e um dos primeiros autores da literatura brasileira, para a qual compôs inúmeras peças teatrais e poemas de teor religioso e uma epopeia Parada LGBTQIA+ de São Paulo (data móvel) Dia Mundial do Fusca 23 Nascimento do cantor, compositor sertanejo, ator, apresentador televisivo e político paulista Sergio Bavini, o Sérgio Reis (85 anos) Nascimento da cantora e compositora fluminense Elza Gomes da Conceição, a Elza Soares (95 anos) Dia do Desporto, Dia do Atleta Olímpico e Dia Mundial do Desporto Olímpico Dia Olímpico Dia do Serviço Público das Nações Unidas (data da ONU) Início da construção do metrô na Praça Paris (55 anos) Inauguração da Rádio Nacional FM de Brasília (67 anos) 24 Morte do cantor de tango uruguaio Carlos Gardel (90 anos) Nascimento do médico, jornalista, político, professor, romancista, poeta, teatrólogo e memorialista fluminense Joaquim Manuel de Macedo (205 anos) Morte do cantor, compositor e ator mineiro Ivon Curi (30 anos) Nascimento do compositor e pianista paulista Oswaldo Gogliano, o Vadico (115 anos). Ele foi um dos parceiros mais constantes do sambista carioca Noel Rosa Dia de São João 25 Morte do cantor e compositor fluminense Wilson Simonal (25 anos) Nascimento do pianista e maestro paulista João Carlos Gandra da Silva Martins (85 anos) Morte do cantor, compositor e produtor musical capixaba Rossini Pinto (40 anos) Nuvem de gafanhos se aproxima do Brasil (05 anos) e o Ministério da Agricultura decreta estado de emergência fitossanitária nas áreas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina Começa a Guerra da Coreia com a invasão da Coreia do Sul pela Coreia do Norte (75 anos) 26 Morte do compositor, arranjador, clarinetista,saxofonista e maestro potiguar Sebastião de Barros, o K-Ximbinho (45 anos) Assinada a Carta das Nações Unidas por 50 nações aliadas em São Francisco, Califórnia (80 anos) Fundação da Organização das Nações Unidas (ONU) (80 anos) Cientistas do consórcio público internacional Projeto Genoma Humano e da empresa americana Celera identificaram a composição de 97% dos genes presentes no DNA humano (25 anos) Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas. A comemoração foi instituída pela Assembleia Geral da ONU na sua Resolução Nº 42/112 de 7 de dezembro de 1987, e está oficializada no Brasil pelo Decreto DNN8091 de 28 de maio de 1999, através do qual se criou a “Semana Nacional Antidrogas”. Dia Internacional das Nações Unidas em apoio às Vítimas de Tortura. A comemoração foi instituída pela ONU na sua Resolução Nº 52/149, de 12 de dezembro de 1997, para marcar a data de 26 de junho de 1987, em que entrou em vigor nos países-membros signatários a “Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanas ou Degradantes” Fundação do Instituto de Estudos da Religião (ISER) (55 anos) 27 Nascimento da escritora e ativista social estadunidense Helen Keller (145 anos). Foi a primeira pessoa surdocega a conquistar um bacharelado Nascimento do cantor e compositor fluminense Murilo Caldas (120 anos) Fundação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) (35 anos) Assinatura do Acordo Nuclear Brasil – Alemanha (50 anos) Festa do Divino Pai Eterno de Trindade-GO. Data móvel, sempre celebrada na última sexta de junho Início do Festival Folclórico de Parintins, reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) Dia do mestiço nos estados do Amazonas, Roraima e Paraíba 28 Nascimento do político baiano Itamar Franco (95 anos) Nascimento do compositor, violonista e multinstrumentista paulista Aníbal Augusto Sardinha, o Garoto (110 anos). Em 1942, ele se transferiu para a Rádio Nacional, atuando na orquestra da emissora, regida por Radamés Gnattali, apresentando-se também em trios, duos e como solista Nascimento do cantor, compositor, produtor e multi-instrumentista baiano Raul Seixas (80 anos) Revolta de Vila Rica (305 anos) Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+. A comemoração marca a data do “Incidente de Stonewall”, de 28 de junho de 1969, quando frequentadores do bar Stonewall Inn, em Greenwich Village, reagiram pela primeira vez na cidade norte-americana de Nova Iorque contra as constantes ações policiais ali ocorridas para prender travestis e todos os que vestissem mais de três peças do sexo oposto 29 Morte do político alagoano Floriano Peixoto (130 anos) Sancionada a Lei Aldir Blanc (LAB), criada para ajudar o setor cultural a superar os desafios impostos pela pandemia de covid-19 (5 anos) Dia de São Pedro Instalação do Museu de Arte Sacra de São Paulo (55 anos) 30 Morte da pianista e compositora paulista Magdalena Pesce Vitale, a Lina Pesce (30 anos) Início da primeira viagem do Papa João Paulo II ao Brasil (45 anos) Dia Nacional do Bumba meu Boi Chegada do Papa João Paulo II a Brasília (45 anos)

