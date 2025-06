Homem agride até a morte enteada de 5 anos na frente da mãe da vítima

Um homem foi preso no sábado (28/6) suspeito de matar a enteada de 5 anos no município de Trizidela do Vale, a cerca de 280 km de São Luís (MA).

A mãe da menina também foi detida na sexta-feira (27/6), após confessar que presenciou o companheiro agredir a filha, Maria Ísis (foto em destaque). Em seguida, ela foi liberada. O crime foi cometido na última quinta (26/6), dia do aniversário da menina.

Padrasto, que não teve o nome e nem a idade divulgada, preso suspeito de matar a enteada

Maria Ísis, de 5 anos

A Polícia Civil do Maranhão (PCMA) investiga o caso, que inicialmente é apurado como feminicídio.

Segundo informações da polícia, o próprio investigado teria levado Maria Ísis até o hospital. Ela estava desacordada, com várias lesões graves pelo corpo. Em seguida, ele fugiu.

A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão informou que aguarda a conclusão dos laudos periciais realizados pelo Instituto Médico-Legal (IML) de Timon para confirmar a causa da morte.

O homem, que não teve o nome revelado e nem a idade, está preso e à disposição da Justiça.