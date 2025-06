Homem bate em bebê de 4 meses após confundi-lo com reborn

Um homem foi preso em Savassi, em Belo Horizonte, após dar um tapa na cabeça de um bebê de quatro meses acreditando que se tratava de um boneco reborn. Ele se irritou após os pais do neném tentarem utilizar a preferência em um trailer de lanches. O caso aconteceu nessa quinta-feira (5/6).

De acordo com a mãe do bebê, o rapaz se aproximou e começou a brincar com a criança. Entretanto, na sequência, ele insistiu que, na verdade, se tratava de um boneco realista e insistiu na ideia, mesmo com os pais alegando que ele era real. Não convencido com a explicação, ele deu um tapa na cabeça da criança, causando inchaço.

Após a agressão, o homem foi “detido” por pessoas que presenciaram a situação e, na sequência, preso em flagrante. Mesmo alegando que havia bebido, os policiais alegaram que ele apresentava “sobriedade” nas ações. O neném foi levado ao hospital João XXIII e passa bem.

Repercussão nas redes

A história rapidamente se espalhou na web e dividiu internautas. “Se fosse reborn, a atitude dele em implicar com lugar na fila seria compreensível. Claro que nada de agressão, mesmo que fosse um bebê reborn”, comentou um internauta.

“Tá certo que esse bagulho de bebê reborn é palhaçada, mas não precisa agredir os coitados”, criticou outro.