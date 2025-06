Homem bêbado é preso por matar companheira com golpes de bengala

Um homem de 56 anos foi preso em flagrante por matar a companheira, de 58, com golpes de bengala nesse domingo (15/6), dentro de casa, em Suzano, na região metropolitana de São Paulo. Segundo a polícia, o casal havia ingerido bebida alcoólica e discutido momentos antes das agressões.

Uma equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada e encontrou o suspeito sentado em uma cadeira em frente à residência do casal. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também compareceu ao local e encontrou a vítima com lesões e sinais de asfixia no corpo.

Questionado pelos policiais, o homem afirmou ter bebido e discutido com a mulher. Contudo, ele conta que dormiu e encontrou a companheira morta ao acordar, sem entender o ocorrido.

Ainda segundo a polícia, uma filha da vítima e um vizinho do casal foram ouvidos. As testemunhas explicaram aos agentes que o suspeito já havia agredido a mulher e eles costumavam brigar devido a dinheiro e quando bebiam.

Agressão com bengala

A polícia suspeita que a vítima foi agredida com golpes de bengala, que ela utilizava para se locomover.

O objeto foi encontrado com vestígios de sangue dentro da casa.

O suspeito também apresentava lesões pelo corpo.

Ele foi encaminhado ao pronto socorro para receber assistência médica.

Procurada pelo Metrópoles, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirma que o homem confessou o crime e foi preso por feminicídio. Ele foi conduzido à Cadeia Pública de Mogi das Cruzes, onde permanece à disposição da Justiça.