Homem chama atenção ao andar com chapéu de chifre pelas ruas de Rio Branco; VÍDEO

Um homem andando tranquilamente pelas ruas de Rio Branco nesta quinta-feira (5), chamou a atenção em vídeo divulgado nas redes sociais por usar um adereço inusitado: um chapéu com chifres.

A imagem incomum foi feita pelo estudante de jornalismo da Universidade Federal do Acre (Ufac), Hélio José, no bairro Vila Ivonete, que se surpreendeu com a naturalidade do ciclista.

“Um sol para cada corno”, disse o Hélio na publicação em suas redes sociais. A cena arrancou gargalhadas na internet.

Veja o vídeo: