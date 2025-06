Homem com 3kg de maconha escondidos em baú de moto é preso no DF

Um homem de 28 anos foi preso, nessa sexta-feira (6/6), após policiais encontrarem, dentro do baú da moto dele, 3kg de maconha. Ele foi detido e indiciado por tráfico e associação para o tráfico de drogas. O caso aconteceu em Sobradinho 2, no Distrito Federal.

A prisão do suspeito ocorreu no âmbito da operação “Trapaça Deselegante”, deflagrada por agentes da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2). Conforme informado pela Polícia Civil (PCDF), o criminoso estava sendo monitorado por agentes meses antes do flagrante.

A investigação que resultou na prisão do suspeito teve início após a equipe policial identificar, em redes sociais, a comercialização de entorpecentes por alguns indivíduos.

A partir do monitoramento, agentes obtiveram a informação de que uma entrega de grande quantidade de droga ocorreria no setor de mansões de Sobradinho 2.

Durante a ação, os policiais abordaram o suspeito e, ao revistarem o baú da moto que ele conduzia, encontraram o entorpecente. Em continuidade às diligências, foram apreendidos na casa do criminoso uma balança de precisão e três porções de haxixe.

Um segundo homem, também identificado por policiais ao longo da investigação, está foragido. “As apurações continuam com o objetivo de localizar o segundo envolvido e esclarecer todos os elementos relacionados ao caso”, informou a PCDF.