Homem com ciúmes ataca mulher com faca e é preso por tentativa de feminicídio no interior do Acre

A Polícia Civil do Acre, com apoio da Polícia Militar, prendeu na tarde de quarta-feira (4) o autor de uma tentativa de feminicídio registrada no município de Marechal Thaumaturgo. O crime ocorreu no dia anterior e mobilizou as forças de segurança.

De acordo com as investigações, o homem atacou a companheira com um golpe de faca após uma discussão motivada por ciúmes. A agressão teria ocorrido porque a vítima se recusou a mostrar o conteúdo de seu celular. Após o crime, o autor fugiu do local, enquanto a vítima foi socorrida e levada inicialmente à Unidade Mista de Saúde da cidade. Posteriormente, ela foi transferida para o Hospital do Juruá, onde segue internada.

As buscas pelo agressor se estenderam por toda a noite de terça-feira e manhã de quarta-feira. Ele foi localizado nas proximidades da delegacia de Marechal Thaumaturgo, onde recebeu voz de prisão e foi encaminhado à unidade policial.

O delegado Marcílio Laurentino, responsável pelo caso, informou que o suspeito teve o auto de prisão em flagrante lavrado por tentativa de feminicídio. A autoridade policial também irá representar pela prisão preventiva do acusado, que será submetido à audiência de custódia.